Záběry vznikly v červenci na wimbledonském tréninkovém kurtu. Djokoviče tam zastavili Viktoria a Sobhan, podali mu obálku a požádali ho, aby z dopisu oznámil pohlaví jejich nenarozeného dítěte.
Srbský tenista neskrýval překvapení. S podobnou prosbou se prý od fanoušků ještě nikdy předtím nesetkal. Když ho pár ujistil, že to myslí vážně, souhlasil.
Než obálku otevřel, ještě přítomné chvíli napínal. „Co si myslíte? Chlapec? Chci slyšet, kolik z vás hlasuje pro holčičku,“ vybídl diváky. Poté přečetl výsledek: „Bude to holčička!“
Budoucím rodičům následně pogratuloval a dozvěděl se, že čekají první dítě. „Děkuji, že jste mi dovolili být součástí tohoto okamžiku. Hodně to pro mě znamená. Bude celým vaším světem,“ řekl. S úsměvem pak dodal, že by jim měl věnovat také nějaký dárek.
S dvojicí se proto později setkal znovu a předal jí několik drobností včetně pamětní mince se svým jménem a oznámení o pohlaví dítě podepsal.
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Viktoria a Sobhan následně zveřejnili video na Instagramu, odkud se rychle rozšířilo na další sociální sítě. Reagoval na něj také samotný Djokovič. „Bylo mi ctí být (u toho). Gratuluji,“ napsal.
Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion je sám otcem dvou dětí. Se svou manželkou Jelenou vychovává jedenáctiletého Stefana a osmiletou Taru.
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