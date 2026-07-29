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Fanoušci dojali Djokoviče osobním přáním. Tohle jsem ještě nezažil, reagoval šampion

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  11:38
Novak Djokovič slaví postup do čtvrtfinále Wimbledonu.

Novak Djokovič slaví postup do čtvrtfinále Wimbledonu. | foto: AP

Novak Djokovič hraje forhend v osmifinále Wimbledonu.
Novak Djokovič se natahuje pro míček ve třetím kole Wimbledonu.
Novak Djokovič v semifinálovém zápase proti Janniku Sinnerovi.
Novak Djokovič během semifinále Wimbledonu proti Janniku Sinnerovi.
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Novak Djokovič ušel během kariéry ve vztahu s fanoušky dlouhou cestu. Zatímco dříve působil spíše uzavřeně, dnes je držitel 24 grandslamových titulů miláčkem tenisového publika. Dokazuje to i video, které nyní koluje po sociálních sítích. Zachycuje pár, který legendárního hráče požádal o velmi osobní věc.

Záběry vznikly v červenci na wimbledonském tréninkovém kurtu. Djokoviče tam zastavili Viktoria a Sobhan, podali mu obálku a požádali ho, aby z dopisu oznámil pohlaví jejich nenarozeného dítěte.

Srbský tenista neskrýval překvapení. S podobnou prosbou se prý od fanoušků ještě nikdy předtím nesetkal. Když ho pár ujistil, že to myslí vážně, souhlasil.

Než obálku otevřel, ještě přítomné chvíli napínal. „Co si myslíte? Chlapec? Chci slyšet, kolik z vás hlasuje pro holčičku,“ vybídl diváky. Poté přečetl výsledek: „Bude to holčička!“

Budoucím rodičům následně pogratuloval a dozvěděl se, že čekají první dítě. „Děkuji, že jste mi dovolili být součástí tohoto okamžiku. Hodně to pro mě znamená. Bude celým vaším světem,“ řekl. S úsměvem pak dodal, že by jim měl věnovat také nějaký dárek.

S dvojicí se proto později setkal znovu a předal jí několik drobností včetně pamětní mince se svým jménem a oznámení o pohlaví dítě podepsal.

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Viktoria a Sobhan následně zveřejnili video na Instagramu, odkud se rychle rozšířilo na další sociální sítě. Reagoval na něj také samotný Djokovič. „Bylo mi ctí být (u toho). Gratuluji,“ napsal.

Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion je sám otcem dvou dětí. Se svou manželkou Jelenou vychovává jedenáctiletého Stefana a osmiletou Taru.

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