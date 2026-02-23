Největší „taháky“ podle webu Olympics.com nepřekvapily: rychlobruslení a short track se tradičně vyprodávaly skoro samy.
Prodalo se přes 95 procent lístků. Na vysokých číslech přes 90 procent se držely i další stálice: krasobruslení a hokej (93 %), biatlon (92 %), alpské lyžování (91 %) a skoky na lyžích (90 %).
Stoprocentní vyprodání všech vstupenek ale podle agentury Reuters nakonec zvládl pouze jeden jediný sport. A navíc úplný nováček. Šlo o skialpinismus, který si na olympiádě odbyl svou premiéru.
„Skialpinismus měl fenomenální debut v opravdu neuvěřitelné atmosféře. Je ale nutné připomenout, že se jelo jen pár závodů (tři medailové soutěže během dvou dnů), takže bylo jednodušší prodat 100 procent vstupenek,“ řekl šéf organizačního výboru končících her Andrea Varnier.
Prvními olympijskými vítězi ve skialpinismu jsou Španěl Oriol Cardona a Švýcarka Marianne Fattonová, dcera bývalé československé běžkyně na lyžích Anny Janouškové.
Skialpinismus má švýcarskou a taky trochu českou vítězku, medaile jde i do Ruska
Co se týče návštěvnosti z hlediska států, hry nepřitáhly jen domácí fanoušky. Celkem 63 procent návštěvníků dorazilo ze zahraničí. Nejpočetnější byli Němci (15 %) a Američané (14 %), následovaly Švýcarsko a Velká Británie (shodně 6 %), Nizozemsko a Francie se 4,5 % a Kanada (3,5 %).
Olympijské hry nebodovaly jen na stadionech, ale i na displejích. Web her Olympics.com uvádí, že oficiální účty @milanocortina2026 vygenerovaly na sociálních sítích během olympiády přes 113,5 milionu interakcí.