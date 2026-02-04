Soucit jde stranou. Čeští paralympici před hrami sází na drsný černý humor

Do startu zimních paralympijských her zbývá ještě několik týdnů, ale český tým se do nich rozhodl vstoupit s novou komunikační kampaní. Paralympijský výbor ji postavil na video spotech, které pracují i s černým humorem a nadsázkou.
Oba spoty ukazují sportovce především jako profesionály, pro které je výkon a příprava na prvním místě.

Emocionální rovina tu není postavena na soucitu, ale na kontrastu mezi tvrdou sportovní realitou a odlehčenou pointou. Právě tenhle princip shrnuje i hlavní slogan kampaně: Sport bereme vážně s humorem.

Sport bereme vážně s humorem

Fanděte našim reprezentantům na paralympijských hrách v Miláně a Cortině od 6. do 15. března.

Hlavními tvářemi spotů jsou čeští parahokejisté a nevidomá běžkařka a biatlonistka Simona Bubeníčková spolu se svým trasérem Davidem Šrůtkem.

Líbí se vám nové spoty paralympiků?

Oba scénáře pracují s kontrastem tvrdého tréninku a překvapivě odlehčeného závěru, který přichází přesně ve chvíli, kdy ho divák nečeká.

„Chtěli jsme ukázat, že parasport není o lítosti, ale o výkonu. A že humor k těmhle sportovcům patří úplně přirozeně,“ zaznívá z týmu autorů.

Černý humor tu není samoúčelný, ale funguje jako nástroj, jak bourat bariéry a přitáhnout pozornost i lidí, kteří parasport běžně nesledují.

Sport bereme vážně s humorem

Fanděte našim reprezentantům na paralympijských hrách v Miláně a Cortině od 6. do 15. března.

Součástí kampaně je také nová vizuální identita, která se promítne napříč komunikací výboru.

Je výraznější, modernější a Český paralympijský výbor si od ní slibuje lepší fungování především v digitálním prostředí, kde se bude většina kampaně odehrávat.

Nominace na paralympiádu. Pojede hokejový tým a dalších pět sportovců

Zimní paralympijské hry se uskuteční od 6. do 15. března 2026 ve třech italských střediscích. Česko má na nich reprezentovat minimálně 21 sportovců ve čtyřech sportech.

