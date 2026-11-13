Nova láska tenisové hvězdy? Jannik Sinner prý randí s italskou Miss World

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  16:13
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Jannik Sinner

Jannik Sinner | foto: Reuters

Jannik Sinner
Jannik Sinner
Jannik Sinner
Jannik Sinner
13 fotografií
Vztah tenisty Jannika Sinnera a dánské modelky Laily Hasanovicové je prý minulostí. Italská hvězda má mít navíc již náhradu. Média jej spojují s bývalou účastnicí soutěže Miss World Gretou Galassiovou.

Hasanovicová nyní dorazila na předávání cen ELLE Awards v Kodani sama. Na otázku novinářů, zda ji Sinner na akci doprovází, odpověděla stručně: „Ne, není tady.“ Zda je tenista, který kvůli zranění kolena předčasně ukončil sezonu, vůbec v Dánsku, neprozradila. „Dnes večer bych si ráda nechala svůj soukromý život pro sebe,“ dodala.

Její odpověď ještě posílila spekulace o rozchodu dvojice z posledních týdnů. Italská média již navíc spojují Sinnera s novou známostí. Podle magazínu Oggi jí má být Greta Galassiová, modelka a někdejší účastnice soutěže Miss World.

Tenista Jannik Sinner a modelka Laila Hasanovicová během dovolené v létě 2026

Zprávy o rozchodu Sinnera s Hasanovicovou i o případném novém vztahu zatím zůstávají nepotvrzené.

Jannik Sinner si své soukromí důsledně střeží. Jeho vztah s Lailou Hasanovicovou vyšel najevo až poté, co si fanoušci všimli její fotky na displeji tenistova telefonu. Poté se modelka po jeho boku začala pravidelně objevovat i na veřejnosti. Doprovázela ho na společenské akce a podporovala jej na zápasech.

Magazín Athlon v této souvislosti připomněl, že ještě v září Dánka mluvila o jejich vztahu pozitivně. „Máme stabilní vztah mimo záři reflektorů,“ řekla v rozhovoru pro tištěný magazín ELLE. Vysvětlila, že si i přes Sinnerův nabitý tenisový program vytvořili prostor, kde mohou být sami sebou.

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