Nová kapitola, nový vzhled. Ronaldo po svatbě překvapil výraznou změnou vizáže

Pětinásobný držitel Zlatého míče si po červencovém vyřazení Portugalska ze světového šampionátu dopřál několik týdnů volna. To bylo tentokrát mimořádné. Během něj se oženil se svou dlouholetou partnerkou Georginou Rodríguezovou.
A nový začátek zřejmě podtrhl i změnou image. Ve čtvrtek zveřejnil na Instagramu fotografie z tréninku an-Nasru, na nichž okamžitě upoutal pozornost jeho nový účes. Typickou tmavě hnědou barvu vyměnil jednačtyřicetiletý Portugalec za nápadný zlatý odstín.
Fanoušci změnu přijali s nadšením. Diskuze pod snímky se během necelého půldne rozrostla na zhruba 120 tisíc komentářů. Někteří nový vzhled spojovali se svatbou a čerstvou životní etapou, jiní v něm viděli symboliku dalšího velkého cíle.
Ronaldo totiž v nadcházející sezoně pokračuje v honbě za mimořádným milníkem – hranicí 1000 gólů v profesionální kariéře.
„Nové vlasy, nové velké cíle,“ napsal jeden z fanoušků. „Vypadáš drsně,“ přidal další. Nechyběly ani vtípky. Několika komentujícím totiž Portugalcův nový účes připomněl rappera Eminema, jehož fotografie se pod příspěvkem objevovaly opakovaně.