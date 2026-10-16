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Nová jachta za stovky milionů. Podívejte se, kde bude relaxovat Messi s rodinou

Autor:
  14:47
Lionel Messi začínal zápas s Jordánskem jako náhradník.

Lionel Messi začínal zápas s Jordánskem jako náhradník. | foto: Reuters

Jachta, kterou si objednal Lionel Messi
Jachta, kterou si objednal Lionel Messi
Jachta, kterou si objednal Lionel Messi
Jachta, kterou si objednal Lionel Messi
7 fotografií
Lionel Messi si po nedávném konci kariéry v argentinské reprezentaci udělal radost. Hvězdný fotbalista si vyhlédl luxusní jachtu v hodnotě přibližně 220 milionů korun.

Argentinský útočník si katamarán objednal u společnosti Sunreef Yachts, která sídlí v polském Gdaňsku. Firma na sociálních sítích uvedla: „Je to oficiální: Leo Messi se připojuje k rodině Sunreef.“

„Fotbalová ikona si objednala model ULTIMA 88, dynamickou jachtu, kterou si vybrala tak, aby odpovídala jejímu stylu, osobnosti a touze po dokonalosti,“ dodala společnost.

Plavidlo měří 28,4 metru na délku a 9,3 metru na šířku. Podle výrobce kombinuje vysoký výkon s luxusním prostorným a komfortním interiérem. Zákazníci si mohou vybrat mezi klasickým dieselovým pohonem a hybridní variantou, která umožňuje tichou plavbu na elektřinu.

„S rodinou jsme vždycky rádi trávili čas na moři, kdykoliv se nám naskytla příležitost. Jachty Sunreef mají styl a vybavení, které se mi opravdu líbí. Odpovídají tomu, co hledám. Už se nemohu dočkat, až loď vyzkouším,“ cituje osminásobného držitele Zlatého míče web Gulf News.

Loď však nebude sloužit jen Messimu a jeho nejbližším. Jakmile bude v loděnici Sunreef ve Spojených arabských emirátech dokončena, stane se součástí flotily MIM Ocean, Messiho společnosti zaměřené na pronájem luxusních jachet, která působí na španělských Baleárských ostrovech.

Společnost Sunreef Yachts založil v roce 2002 francouzský podnikatel Francis Lapp. Specializuje se na výrobu luxusních plachetních a motorových katamaránů na zakázku. Mezi její zákazníky patří také polský fotbalista Robert Lewandowski či tenisové hvězdy Rafael Nadal a Carlos Alcaraz.

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