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Nosková se pochlubila novým tetováním. Přísahám, že má skrytý význam, tvrdí

Autor:
  15:03
Linda Nosková

Linda Nosková | foto: Caleb Bowlin / Getty Images via AFPProfimedia.cz

Linda Nosková
Linda Nosková
Linda Nosková
Linda Nosková
140 fotografií
Tenistka Linda Nosková se pochlubila novým tetováním. Na levé ruce jí přibyl drobný nápis, který zřejmě odkazuje na tenis. Úspěšná česká hráčka ale naznačila, že tetování má i jiný význam.

Nosková se za tatérem vydala minulý pátek, kdy ve stories na Instagramu zveřejnila fotografii přímo z tetovacího křesla. Ze snímku bylo patrné jen to, že si nechává tetovat ruku. Výsledný motiv si zatím nechala pro sebe.

Nyní současná světová osmička na sociálních sítích ukázala, jak nové tetování vypadá. Na levé ruce těsně nad loktem má drobný nápis, který zřejmě zní „Drop Shot“. V tenisové terminologii jde o zkrácený úder, při němž hráč pošle míček těsně za síť tak, aby ho soupeř nestihl doběhnout.

„Přísahám, že to má skrytý význam,“ napsala tenistka ke snímku. Co přesně pro ni nápis znamená, však neprozradila.

Jednadvacetiletá Nosková má za sebou mimořádně úspěšnou sezonu. V červenci získala svůj první grandslamový titul na Wimbledonu, ovládla dvouhru i čtyřhru na turnaji v Berlíně a další deblovou trofej přidala v Cincinnati. V září navíc pomohla českému týmu k triumfu v Billie Jean King Cupu a poprvé v kariéře se kvalifikovala na Turnaj mistryň.

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