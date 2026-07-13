Nosková okouzlila na plese šampionů. Pro tanec se Sinnerem zvolila elegantní šaty

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  10:48
Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí. | foto: Reuters

Linda Nosková líbá wimbledonskou trofej.
Wimbledonská vítězka Linda Nosková (vlevo) a poražená finalistka Karolína...
I slzy se Lindě Noskové draly do očí.
Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.
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Wimbledonská tradice zůstala zachována. Vítězka ženské dvouhry Linda Nosková si na slavnostním Plese šampionů zatančila s mužským šampionem Jannikem Sinnerem. Přestože oběma elegantní outfity slušely, na parketu působili o poznání méně jistě než na tenisovém kurtu.

Nosková při příležitosti plesu vyměnila sportovní oblečení, ve kterém ji fanoušci tenisu vídají nejčastěji, za černé saténové šaty. Ty doplnila lodičkami na vysokém podpatku. Sinner zvolil klasický černý smoking.

K prvnímu tanci večera českou tenistku podle tradice vyzval právě vítěz mužského turnaje. Dvojice se na parketu představila za doprovodu písně Can’t Stop the Feeling! od Justina Timberlaka.

Fanoušci se na sociálních sítích shodovali, že oběma šampionům slavnostní modely velmi slušely. Zároveň ale poznamenávali, že tenisová raketa jim sedí lépe než taneční střevíce. Ze záběrů je patrné, že si Nosková se Sinnerem během tance chvílemi nebyli příliš jistí, společně s ostatními hosty se ale situaci především smáli a bavili se.

„Jsou u toho opravdu roztomilí,“ shodovali se komentující na sociálních sítích. „Nejtěžší částí celého turnaje je tanec na plese,“ vtipkoval jeden z fanoušků v komentářích na Instagramu Jannika Sinnera.

Noskovou i Sinnera nyní čeká krátká pauza, po níž se zaměří na severoamerickou sérii turnajů na tvrdém povrchu. Do hry by se měli vrátit na Canadian Open, který začne 2. srpna. Zatímco Sinner nastoupí na turnaji ATP Masters 1000 v Montrealu, Nosková bude bojovat na ženské tisícovce v Torontu.

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