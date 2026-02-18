Norští curleři opět vytáhli bláznivé kalhoty a vzdali hold svým stříbrným předchůdcům

Norský mužský curlingový tým nastoupil v úterý na olympiádě do duelu se Švédskem v nepřehlédnutelných kalhotách s výrazným vzorem. Nešlo ale o žádný módní výstřelek. Barevný outfit byl poctou zesnulému reprezentantovi Thomasi Ulsrudovi, který se svým týmem v podobném oblečení před 16 lety okouzlil Vancouver.
Norský mužský curlingový vzdal svým oblečením při zápase se Švédskem na ZOH Milán-Cortina 2026 hold stříbrnému týmu z Vancouveru. | foto: Profimedia.cz

Vzorované kalhoty norských curlerů měly být na olympijských hrách v roce 2010 původně jen součástí sponzorské spolupráce se značkou Loudmouth Golf. Staly se však senzací. Diváci si je zamilovali. Jejich úspěch byl nakonec završen stupni vítězů, když si v nich Norové došli pro stříbrné medaile.

„Když jsme se kvalifikovali na olympiádu, pořád jsme měli někde vzadu v hlavě, že bychom měli ty kalhoty vrátit do hry,“ citovala agentura Reuters kapitána letošního norského týmu Magnuse Ramsfjella.

Nakonec padla dohoda, že ikona se vzorem v červené, bílé a modré barvě se vrátí na jeden speciální zápas jako hold celé stříbrné partě z Vancouveru a hlavně Ulsrudovi. Ten si se svým týmem z výrazného stylu udělal poznávací znamení i na hrách v letech 2014 a 2018 a na spoustě dalších turnajů. V roce 2022 zemřel na rakovinu, bylo mu 50 let.

„Thomas byl neuvěřitelný člověk a skvělý curler. Jeho vášeň pro curling je něco, co bych si přál, aby se lidé snažili nést dál,“ dodal Ramsfjell.

Thomas Ulsrud (vlevo) se spoluhráči během finálového zápasu olympijského turnaje ve Vancouveru 2010.

Kalhoty mají v curlingovém světě kultovní status. Existuje dokonce facebooková stránka The Norwegian Olympic Curling Team’s Pants s více než 360 tisíci sledujícími. Ramsfjell má pro jejich kouzlo vysvětlení: „Curling je tak trochu bláznivý a směšný sport. A pak přijdou lidi, kteří vypadají taky trochu bláznivě a směšně.“

Symbolický comeback přišel proti ideálnímu soupeři. Švédy, kteří Nory nakonec porazili 7:4, vedl Niklas Edin. Proti Ulsrudovi hrál už v roce 2010 a tehdy si z norského outfitu dělal legraci. Norové prý vypadali jako „čtyři klauni, co jezdí sem a tam po ledě“.

Norský mužský curlingový vzdal svým oblečením při zápase se Švédskem na ZOH Milán-Cortina 2026 hold stříbrnému týmu z Vancouveru.

Rivalita ale panovala jen na ledě. Mimo něj byli členové severských týmů blízcí přátelé. „Tým Ulsrud byli naši nejlepší přátelé po větší část dvou desetiletí. A tahle nová norská parta je stejná. Strašně fajn lidé,“ poznamenal Edin.

Podle něj měl Ulsrudův tým kalhot nepřeberné množství. „Na každý zápas měli jiné kalhoty s novými bláznivými detaily. Byl to jediný tým, který si mohl dovolit takové kousky a pořád vypadat stylově.“

Líbí se vám kalhoty norských curlerů?

celkem hlasů: 4
Vstoupit do diskuse
Výsledky

