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Formule 1 má nového mistra světa. Mladý Ital Kimi Antonelli vystřídal na trůnu Landa Norrise, který tak svůj premiérový titul neobhájil. Pokračuje tak pozoruhodná britská tradice. Z jedenácti formulových šampionů, které Velká Británie dala světu, se dosud ani jedinému nepodařilo první vítězství v následující sezoně obhájit. Do tohoto výčtu patří i držitel sedmi titulů mistra světa Lewis Hamilton.
Autor: Profimedia.cz
Prvním britským mistrem světa se stal v roce 1958 Mike Hawthorn s Ferrari. Titul získal o jediný bod před Stirlingem Mossem. Krátce nato však oznámil konec kariéry, a tak jej neobhajoval. V lednu 1959 tragicky zahynul při autonehodě.
Autor: Profimedia.cz
Graham Hill svůj první titul získal v roce 1962 s týmem BRM, když porazil Jima Clarka. O rok později to byla ale právě Clark, kdo dominoval šampionátu. Vyhrál sedm z deseti závodů. Hill skončil druhý. Dalšího titulu se dočkal až v roce 1968.
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Jim Clark v roce 1963 ovládl šampionát s vozem Lotus. O sezonu později měl nakročeno k obhajobě, ale zradila ho technika. V rozhodující Velké ceně Mexika odstoupil kvůli úniku oleje a v celkovém pořadí skončil třetí. Druhý titul získal v roce 1965.
Autor: Indy 500
John Surtees získal coby bývalý motocyklový šampion titul v roce 1964 ve voze Ferrari a stal se jediným mistrem světa na dvou i čtyřech kolech. V roce 1965 však italská stáj nestačila na Lotus a BRM. Surtees skončil pátý.
Autor: Profimedia.cz
První ze tří titulů vybojoval Jackie Stewart v roce 1969 za volantem Matry. Následující sezonu přešel k týmu Tyrrell, který zpočátku využíval vozy March a později nasadil vlastní monopost. Stewart v této sezoně vyhrál jediný závod a v šampionátu obsadil dělené páté místo. Dalších titulů se Skot dočkal v letech 1971 a 1973.
Autor: Profimedia.cz
James Hunt získal s McLarenem mistrovský titul v roce 1976 po dramatickém souboji s Nikim Laudou, kterého porazil o jediný bod. O rok později sice vyhrál tři závody, ale doplácel na technické problémy monopostu a nedokončené velké ceny. Skončil pátý, zatímco Lauda se vrátil na trůn.
Autor: Profimedia.cz
Nigel Mansell jezdil v F1 od roku 1980, na vysněný titul čekal až do roku 1992, kdy s dominantním Williamsem vyhrál devět závodů. Šanci titul obhájit ale nedostal. V následující sezoně jej nahradil Alain Prost a Mansell odešel do americké série CART, kterou hned při svém debutu ovládl.
Autor: Formula1.com
Damon Hill získal s Williamsem svůj jediný titul mistra světa v roce 1996. Přesto s ním stáj neprodloužila smlouvu a Brit zamířil do podstatně slabšího Arrowsu. V sezoně 1997 získal pouhých sedm bodů a skončil dvanáctý. Titul převzal jeho nástupce Jacques Villeneuve.
Autor: Profimedia.cz
Lewis Hamilton získal první ze sedmi titulů v roce 2008 s McLarenem, když v posledních metrech závěrečného závodu předstihl v šampionátu Felipeho Massu. O rok později ale jeho tým nezvládl změny technických pravidel. Hamilton vyhrál jen dvakrát a skončil pátý.
Autor: McLaren F1 Team
V roce 2009 senzačně získal titul tým Brawn GP a pilot Jenson Button. Stáj však následně převzal Mercedes a Button odešel do McLarenu. V sezoně 2010 vyhrál dva závody, ale na dominující Red Bull nestačil. Celkově obsadil páté místo.
Autor: AP
Lando Norris získal v roce 2025 v dominantním voze McLarenem svůj první titul. Ve vypjaté sezoně o pouhé dva body porazil Maxe Verstappena, který se v první polovině sezony potýkal s technickými potížemi a svou sílu až po letní přestávce. Letos však Norrisovi obhajobu překazila nadvláda Mercedesu. V sezoně 2026 nedokázal držet krok s nejrychlejšími jezdci a titul si už v Mexiku zajistil Kimi Antonelli.
Autor: AP