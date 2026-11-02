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Norris prokletí nezlomil. Smolná šňůra britských šampionů formule 1 pokračuje

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Fotočlánek   14:25
Britští šampioni Formule 1 Mike Hawthorn Bývalý pilot Graham Hill na okruhu Nürburgringu před Velkou cenou Německa. ŠAMPION. Jim Clark a jeho triumf na Indy 500 v roce 1965. John Surtees Jackie Stewart v roce 1968 James Hunt v roce 1976 Nigel Mansell Damon Hill na snímku z roku 1995 Lewis Hamilton svoji senzační nováčkovskou sezonu k titulu nedotáhl, mistrem... Jenson Button slaví titul mistra světa 2009 Lando Norris, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Španělska
Formule 1 má nového mistra světa. Mladý Ital Kimi Antonelli vystřídal na trůnu Landa Norrise, který tak svůj premiérový titul neobhájil. Pokračuje tak pozoruhodná britská tradice. Z jedenácti formulových šampionů, které Velká Británie dala světu, se dosud ani jedinému nepodařilo první vítězství v následující sezoně obhájit. Do tohoto výčtu patří i držitel sedmi titulů mistra světa Lewis Hamilton.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Sakacumeová vs. ValentováTenis - - 3. 11. 2026:Sakacumeová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
3. 11. 10:00
  • 4.11
  • -
  • 1.23
Brunold vs. VrbenskýTenis - 1. kolo - 3. 11. 2026:Brunold vs. Vrbenský //www.idnes.cz/sport
3. 11. 11:00
  • 1.14
  • -
  • 4.86
Mrva vs. RibecaiTenis - 1. kolo - 3. 11. 2026:Mrva vs. Ribecai //www.idnes.cz/sport
3. 11. 14:30
  • 1.61
  • -
  • 2.19
Michelsen vs. LehečkaTenis - Dvouhra - 1. kolo - 3. 11. 2026:Michelsen vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
3. 11. 15:00
  • 2.20
  • -
  • 1.67
Mpetshi Perricard vs. KrumichTenis - 1. kolo - 3. 11. 2026:Mpetshi Perricard vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
3. 11. 15:30
  • 1.30
  • -
  • 3.12
Svrčina vs. GombosTenis - 1. kolo - 3. 11. 2026:Svrčina vs. Gombos //www.idnes.cz/sport
3. 11. 17:00
  • 1.37
  • -
  • 2.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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