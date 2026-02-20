V krátkém videu, které koluje na sociálních sítích, se Sainz Norrise mimochodem ptá: „Jste s Magui v pohodě?“ Jezdec McLarenu stručně odpoví: „Ne,“ a vzápětí dodá, že je „single“. Reakce španělského pilota Williamsu napověděla, že odpověď nečekal.
Šestadvacetiletý Norris a o tři roky mladší Corceirová tvořili pár od roku 2023. V průběhu roku 2024 se sice rozešli, později však svůj vztah obnovili. Nyní je podle všeho jejich společná kapitola definitivně u konce.
Podle informací z Norrisova okolí se měly první náznaky rozchodu objevovat už delší dobu. Spekulace zesílily právě v Bahrajnu, kde britský šampion testoval před startem nové sezony.
Norris zde uspořádal večírek pro členy svého týmu a blízké spolupracovníky, kterým chtěl poděkovat za podporu na cestě k titulu. Na společné fotografii však Corceirová chyběla.
Norris získal svůj první titul mistra světa v posledním závodě sezony 2025. Obhajobu zahájí příští měsíc při Velké ceně Austrálie. Jeho zástupci se k osobnímu životu jezdce odmítli vyjádřit.