Pár měsíců po titulu konec. Mistr světa Norris naznačil, že je opět bez partnerky

David Chuchma
  15:20
Britský pilot formule 1 Lando Norris už není zadaný. Úřadující mistr světa se rozešel s portugalskou modelkou a herečkou Margaridou Corceirovou. Naznačil to během rozhovoru s kolegou Carlosem Sainzem při předsezonním testování v Bahrajnu.
Lando Norris a Margarida Corceirová

Lando Norris a Margarida Corceirová | foto: ČTK

Lando Norris a Margarida Corceirová
Lando Norris a Margarida Corceirová
Lando Norris a Margarida Corceirová
Lando Norris a Margarida Corceirová
200 fotografií

V krátkém videu, které koluje na sociálních sítích, se Sainz Norrise mimochodem ptá: „Jste s Magui v pohodě?“ Jezdec McLarenu stručně odpoví: „Ne,“ a vzápětí dodá, že je „single“. Reakce španělského pilota Williamsu napověděla, že odpověď nečekal.

Šestadvacetiletý Norris a o tři roky mladší Corceirová tvořili pár od roku 2023. V průběhu roku 2024 se sice rozešli, později však svůj vztah obnovili. Nyní je podle všeho jejich společná kapitola definitivně u konce.

Od Austrálie po Abú Zabí. To nejzásadnější ze sezony F1, bavili nečekaní hrdinové

Podle informací z Norrisova okolí se měly první náznaky rozchodu objevovat už delší dobu. Spekulace zesílily právě v Bahrajnu, kde britský šampion testoval před startem nové sezony.

Norris zde uspořádal večírek pro členy svého týmu a blízké spolupracovníky, kterým chtěl poděkovat za podporu na cestě k titulu. Na společné fotografii však Corceirová chyběla.

Norris získal svůj první titul mistra světa v posledním závodě sezony 2025. Obhajobu zahájí příští měsíc při Velké ceně Austrálie. Jeho zástupci se k osobnímu životu jezdce odmítli vyjádřit.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Pegulaová vs. AnisimovováTenis - - 20. 2. 2026:Pegulaová vs. Anisimovová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.27
  • -
  • 3.58
Barthelová vs. ŠalkováTenis - - 20. 2. 2026:Barthelová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 4:6, 1:2
  • 3.30
  • -
  • 1.29
Svitolinová vs. GauffováTenis - - 20. 2. 2026:Svitolinová vs. Gauffová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.22
  • -
  • 1.74
Kanada vs. FinskoHokej - Semifinále - 20. 2. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
20. 2. 16:40
  • 1.39
  • 5.61
  • 7.14
Freyová vs. ViďmanováTenis - - 20. 2. 2026:Freyová vs. Viďmanová //www.idnes.cz/sport
20. 2. 17:00
  • 5.60
  • -
  • 1.14
Fils vs. MenšíkTenis - - 20. 2. 2026:Fils vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
20. 2. 19:00
  • 2.37
  • -
  • 1.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Rok se přetahovaly o bronz z Pekingu. Teď snowboardistky vládly v Livignu

Stříbrná medailistka Fanny Smithová ze Švýcarska, zlatá medailistka Daniela...

Čtrnáct měsíců trvalo, než se definitivně rozdělily cenné kovy z olympijského závodu skikrosařek v Pekingu 2022. Vinou protestů šla bronzová medaile opakovaně z ruky do ruky, než konečně došlo na...

20. února 2026  16:10

Opět slabá efektivita, přesto pozitivní dojem. Sigma si zahrává. Proč nestřídala?

Křídelník Sigmy Danijel Šturm lituje zahozené šance v zápase proti Lausanne.

Odcházející fanoušci, byť tuze promrzlí, při opouštění ochozů zvesela prohazovali: „To byla Sigma!“ „Škoda, že tak nehrají pořád.“ Další přidal: „Parádní fotbal.“ Fotbalová Olomouc ve čtvrtek večer...

20. února 2026  16:08

Koeficient drží Ladra a Schick, desítka je zase blíž. Řekové můžou ztratit až tři týmy

Radost plzeňských fotbalistů Lukáše Červa (vlevo) a Denise Višinského po gólu...

Každým týdnem je tenhle fotbalový závod dramatičtější. Kdo tentokrát pomohl českému pohárovému koeficientu? Nejdřív vzdáleně Patrik Schick a po něm přímo Tomáš Ladra, když zařídil plzeňskou remízu...

20. února 2026  16:04

Při rozlučce s hrami blízko medaili. Krčmář v závěru riskoval, v masáku dojel šestý

Michal Krčmář z České republiky v akci během mužského závodu na 15 km s...

Na dohled medailových pozic se dlouho pohyboval český biatlonista Michal Krčmář, ale na poslední střelbě olympijského hromadného závodu v Anterselvě čtyřikrát minul. V dramatickém finiši vybojoval...

20. února 2026  11:30,  aktualizováno  15:43

Lásku ke sportu chci předávat i na sítích, řekl Zabystřan na olympijském festivalu

Jan Zabystřan během závodu mužů v super-G. (11. února 2026)

Týden po olympiádě proležel v posteli s chřipkou. Fyzická i psychická únava z hektických týdnů jeho tělo jednoduše přemohly. Alespoň na závěr Olympijského festivalu však Jan Zabystřan, český...

20. února 2026  15:35

Pár měsíců po titulu konec. Mistr světa Norris naznačil, že je opět bez partnerky

Portugalská herečka a modelka Margarida Corceirová při společenské akci. V...

Britský pilot formule 1 Lando Norris už není zadaný. Úřadující mistr světa se rozešel s portugalskou modelkou a herečkou Margaridou Corceirovou. Naznačil to během rozhovoru s kolegou Carlosem Sainzem...

20. února 2026  15:20

Za Spartu bude po skoro 80 letech hrát Maďar. Vitályos se k týmu připojí v létě

Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

S velkým předstihem oznámila fotbalová Sparta první letní posilu. K 1. červenci se k týmu připojí teprve osmnáctiletý maďarský obránce Viktor Vitályos z klubu MTK Budapešť. Stát by měl zhruba dva...

20. února 2026  15:14

14. den ZOH 2026 ONLINE: Krčmář vybojoval šesté místo, závodit budou rychlobruslařky

Sledujeme online
Michal Krčmář z České republiky v akci během mužského závodu na 15 km s...

Ve čtrnáctý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo finišoval pro šesté místo v hromadném závodě biatlonistů Michal Krčmář a nebýt čtyř chyb na poslední střelecké položce, mohl...

20. února 2026,  aktualizováno  15:12

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

20. února 2026  15:06

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

20. února 2026  15:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Češi podpoří Ukrajince. Na protest proti Rusům vynechají zahájení paralympiády

Česká výprava na zahájení paralympiády v Pekingu 2022.

Český paralympijský výbor (ČPV) bude kvůli účasti Rusů a Bělorusů bojkotovat zahajovací ceremoniál paralympijských her v Itálii. Rozhodl o tom výkonný výbor, soutěží se sportovci zúčastní....

20. února 2026  15:01

Pánové, je mi líto, je zadaná. Komentátora kritizují za poznámku o krasobruslařce

Gruzínská krasobruslařka Anastasia Gubanovová během svého olympijského...

Do centra pozornosti se dostal komentátor Daniel Weiss z německé veřejnoprávní televize ARD. Po úterním krátkém programu v soutěži krasobruslařek se začala řešit a hojně kritizovat jeho věta, kterou...

20. února 2026  14:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.