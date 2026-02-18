Bosker čekal, zda dostane důvěru pro jízdu o třetí místo po boku Chrise Huizingy a Stijna van de Bunta. V nedělním čtvrtfinále právě on tuto dvojici doplnil, v semifinále proti Itálii však trenéři vsadili na Jorritta Bergsmu.
Stejnou sestavu pak Ritsma ponechal i pro duel s Čínou – a Bosker v nominaci tak znovu chyběl.
Reakce devětadvacetiletého bruslaře byla impulzivní. Podle nizozemského webu AD.nl bez vysvětlení opustil halu, nasedl do autobusu a zamířil zpět do vesnice. „Byl zklamaný, že přednost dostali jiní,“ uvedl server.
Sám Bosker později tvrdil, že se jel pouze převléct a připravit na případný medailový ceremoniál.
„Byla to rychlá otočka. Myslel jsem si, že půjdeme na pódium,“ vysvětloval. Jenže Nizozemci souboj s Čínou těsně prohráli a obsadili čtvrté místo.
Bosker jízdu naživo neviděl – do haly se vrátil až těsně před finále ženského závodu.
Jeho chování však trenéra popudilo. „Najednou jsem se dozvěděl, že je pryč. Okamžitě jsem mu volal, protože tady musel být. A vůbec jsem netušil, kde se nachází,“ popisoval Ritsma po závodě.
Zdůraznil, že tým měl od začátku jasnou dohodu: do týmové stíhačky jde čtveřice společně, ať už jede kdokoliv.
„Sport je o emocích, chápu zklamání, když vás nepostaví. Ale domluvili jsme se, že v tom budeme všichni čtyři. Měli jsme se podporovat. Tohle se nestalo. A co kdyby se někomu něco stalo? Neměli bychom tým. To je nepřijatelné,“ uvedl rázně.
Bosker přiznal, že vynechání ze sestavy pro něj bylo těžké. „Mrzí mě to. Měl jsem pocit, že mám dobré nohy a že bych mohl pomoct. Očekávání byla vysoká a mohli jsme je naplnit, ale potřebovali jsme lepší plán. Teď ale nechci na nikoho ukazovat prstem,“ dodal.