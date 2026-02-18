Bude medaile, myslel si rychlobruslař a šel se převléct. Tým nechal ve štychu, kouč zuřil

David Chuchma
  12:34
Trenér nizozemských rychlobruslařů Rintje Ritsma řešil v úterý v Miláně nezvyklý problém. Zatímco jeho tým čekal boj o bronz v olympijské týmové stíhačce, jeden z reprezentantů – Marcel Bosker se náhle vytratil z haly. Bez vědomí realizačního týmu odjel zpět do olympijské vesnice.
Marcel Bosker vede nizozemské rychlobruslaře v týmovém sprintu ve čtvrtfinále OH. (15. února 2026) | foto: Reuters

Bosker čekal, zda dostane důvěru pro jízdu o třetí místo po boku Chrise Huizingy a Stijna van de Bunta. V nedělním čtvrtfinále právě on tuto dvojici doplnil, v semifinále proti Itálii však trenéři vsadili na Jorritta Bergsmu.

Stejnou sestavu pak Ritsma ponechal i pro duel s Čínou – a Bosker v nominaci tak znovu chyběl.

Kameraman v obleku ladným bruslením fascinuje diváky. Natáčí přímo na ledě

Reakce devětadvacetiletého bruslaře byla impulzivní. Podle nizozemského webu AD.nl bez vysvětlení opustil halu, nasedl do autobusu a zamířil zpět do vesnice. „Byl zklamaný, že přednost dostali jiní,“ uvedl server.

Týmová stíhačka rychlobruslařů na OH: stříbrní Američané, zlatí Italové a bronzoví Číňané (17. února 2026)

Sám Bosker později tvrdil, že se jel pouze převléct a připravit na případný medailový ceremoniál.

„Byla to rychlá otočka. Myslel jsem si, že půjdeme na pódium,“ vysvětloval. Jenže Nizozemci souboj s Čínou těsně prohráli a obsadili čtvrté místo.

Bosker jízdu naživo neviděl – do haly se vrátil až těsně před finále ženského závodu.

Snowboarding a olympijské hry. Lákadlo pro mladé, které ztratilo kus své duše

Jeho chování však trenéra popudilo. „Najednou jsem se dozvěděl, že je pryč. Okamžitě jsem mu volal, protože tady musel být. A vůbec jsem netušil, kde se nachází,“ popisoval Ritsma po závodě.

Zdůraznil, že tým měl od začátku jasnou dohodu: do týmové stíhačky jde čtveřice společně, ať už jede kdokoliv.

„Sport je o emocích, chápu zklamání, když vás nepostaví. Ale domluvili jsme se, že v tom budeme všichni čtyři. Měli jsme se podporovat. Tohle se nestalo. A co kdyby se někomu něco stalo? Neměli bychom tým. To je nepřijatelné,“ uvedl rázně.

Móda z olympijských tribun. V jakých bundách fandí partnerky hokejistů?

Bosker přiznal, že vynechání ze sestavy pro něj bylo těžké. „Mrzí mě to. Měl jsem pocit, že mám dobré nohy a že bych mohl pomoct. Očekávání byla vysoká a mohli jsme je naplnit, ale potřebovali jsme lepší plán. Teď ale nechci na nikoho ukazovat prstem,“ dodal.

