Šáchová strávila den v zázemí i přímo na stadionu a po boku zkušené kustodky zjišťovala, co všechno obnáší péče o tým. Její „lektorkou“ se stala Jana Kratinová, která pro Viktorku pracuje už více než tři dekády. Kustodi patří k lidem, bez kterých by zápasový provoz jen těžko fungoval. Připravují hráčům kompletní sady oblečení, chystají tréninkové pomůcky, podávají míče, řeší výbavu a s týmem jsou prakticky neustále na cestách.
Žižkov dal Šáchové ochutnat program od rána až do večera. „Nicole si dnes vyzkoušela, co obnáší pracovní den našich kustodů. Hezky od ranního nakládání dodávky, až po odpolední prádelnu. A Janička jí píše do indexu jedničku,“ napsal klub na svých sociálních sítích a připojil fotku přímo z hřiště.
Sama Šáchová pak v krátkém rozhovoru přiznala, že jednodenní brigádu trochu podcenila a během dne ji čekalo i nepříjemné překvapení. „Byla to ta zima na lavičce. Musím se přiznat, že jsem přišla lehce nevybavená. Naštěstí jsou ty fotbalové kabáty příjemné a hřejivé, ty mě zachránily,“ popsala s úsměvem.
Ačkoli fotbal podle svých slov nikdy nebyl její sport číslo jedna, k pohybu má blízko dlouhodobě. „Já sportuji od malička, i když fotbalem jsem prakticky nepolíbená, tím že to není typický holčičí sport. Jinak ale sport opravdu miluji a myslím si, že k životu patří a dokud člověk může, měl by se hýbat,“ dodala.