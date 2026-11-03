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Nic nebude tabu. Basketbalista si založil Only Fans, chce natáčet videa s partnerkou

Autor:
  11:11
Lamar Odom

Lamar Odom | foto: ČTK

Lamar Odom a Rachel Bradleyová
Lamar Odom se svými dětmi Destiny a Lamarem Jr.
Lamar Odom
Lamar Odom
10 fotografií
Bývalý basketbalista Lamar Odom si založil účet na OnlyFans. Šestačtyřicetiletý Američan, který získal dva tituly s Los Angeles Lakers, se stal prvním hráčem NBA, který na platformu vstoupil.

Co přesně hodlá předplatitelům nabídnout, zatím neprozradil. Naznačil však, že se rozhodně nehodlá držet zpátky.

„Velkou část života jsem strávil na očích veřejnosti, ale věřte mi, že existuje i stránka Lamara Odoma, kterou jste ještě neviděli,“ uvedl pro magazín People. „OnlyFans mi dává příležitost spojit se s fanoušky úplně jiným způsobem, bez všech filtrů,“ vysvětlil.

Svým příznivcům slíbil „trochu od všeho, několik překvapení a možná i věci, které by vůbec nečekali“. Podrobnosti si ale nechává pro sebe. „Zatím toho nechci příliš prozrazovat. Jediné, co vám můžu slíbit, je, že budu sám sebou a žádné téma nebude tabu,“ dodal.

Účet na OnlyFans si založila také jeho přítelkyně Rachel Bradleyová, s níž tvoří pár od letošního jara. Podle zdroje serveru TMZ dvojice zvažuje, že by v budoucnu mohla natáčet společný obsah.

Odomův bouřlivý osobní život v minulosti opakovaně plnil titulní stránky médií. Sám bývalý basketbalista ale tvrdí, že má stále co odhalovat. „Prožil jsem docela divoký život, ale věřte mi, že mám v rukávu ještě několik překvapení. Vždycky jsem byl otevřená kniha, ale některé kapitoly mého života lidé ještě nečetli,“ prohlásil.

Lamar Odom a jeho současný partnerka Rachel Bradleyová

Dvojnásobný šampion NBA v minulosti tvořil pár s Lizou Moralesovou, s níž má dvě děti. V roce 2009 se oženil s televizní celebritou Khloé Kardashianovou, jejich manželství však skončilo rozvodem v roce 2016. Vztah provázely skandály, Odomovy problémy s drogami i jeho téměř smrtelné předávkování v roce 2015.

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