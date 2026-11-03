Co přesně hodlá předplatitelům nabídnout, zatím neprozradil. Naznačil však, že se rozhodně nehodlá držet zpátky.
„Velkou část života jsem strávil na očích veřejnosti, ale věřte mi, že existuje i stránka Lamara Odoma, kterou jste ještě neviděli,“ uvedl pro magazín People. „OnlyFans mi dává příležitost spojit se s fanoušky úplně jiným způsobem, bez všech filtrů,“ vysvětlil.
Svým příznivcům slíbil „trochu od všeho, několik překvapení a možná i věci, které by vůbec nečekali“. Podrobnosti si ale nechává pro sebe. „Zatím toho nechci příliš prozrazovat. Jediné, co vám můžu slíbit, je, že budu sám sebou a žádné téma nebude tabu,“ dodal.
Účet na OnlyFans si založila také jeho přítelkyně Rachel Bradleyová, s níž tvoří pár od letošního jara. Podle zdroje serveru TMZ dvojice zvažuje, že by v budoucnu mohla natáčet společný obsah.
Odomův bouřlivý osobní život v minulosti opakovaně plnil titulní stránky médií. Sám bývalý basketbalista ale tvrdí, že má stále co odhalovat. „Prožil jsem docela divoký život, ale věřte mi, že mám v rukávu ještě několik překvapení. Vždycky jsem byl otevřená kniha, ale některé kapitoly mého života lidé ještě nečetli,“ prohlásil.
Dvojnásobný šampion NBA v minulosti tvořil pár s Lizou Moralesovou, s níž má dvě děti. V roce 2009 se oženil s televizní celebritou Khloé Kardashianovou, jejich manželství však skončilo rozvodem v roce 2016. Vztah provázely skandály, Odomovy problémy s drogami i jeho téměř smrtelné předávkování v roce 2015.