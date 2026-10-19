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Zkrat v americké NFL. Hráč plivl na soupeře, trenér zuřil. Pak přišla omluva

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  18:00

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Gardner-Johnson v zápase NFL mezi Buffalo Bills a Las Vegas Raiders. | foto: ČTK

Buffalo Bills v lize amerického fotbalu NFL slavili těsné vítězství 33:30 nad Las Vegas Raiders, jejich výhra ale měla nepříjemnou kaňku. Ještě před poločasem totiž přišli o zkušeného Chaunceyho Gardnera-Johnsona, který se zapletl do slovní přestřelky s hráči Raiders, která vyústila v plivnutí.

Vše začalo po neúspěšném útoku domácích. Gardner-Johnson si vyměňoval ostrá slova s Brockem Bowersem. Když se hostující hráč otočil a chtěl se vrátit ke spoluhráčům, televizní kamery zachytily, jak obránce jeho směrem plivne.

Rozhodčí situaci nějakou dobu řešili. Nakonec Gardner-Johnson dostal trest za nesportovní chování a musel opustit hrací plochu.

Osmadvacetiletý hráč po utkání uznal, že svým chováním poškodil vlastní tým. Samotné plivnutí výslovně nepotvrdil ani nepopřel. „Musím být lepším hráčem a zkušenějším lídrem. Nechal jsem se ovládnout emocemi,“ přiznal Gardner-Johnson.

Jeho chování se nelíbilo ani trenérovi Bills Joe Bradymu. Ten zdůraznil, že podobné situace se nesmějí opakovat a že tým musí zlepšit svou disciplínu. Gardner-Johnson se následně spoluhráčům omluvil.

Vyloučením z utkání celá záležitost však pravděpodobně neskončí. NFL může po přezkoumání záznamů přistoupit k dalšímu disciplinárnímu postihu. Samotný hráč uvedl, že přijme případné následky a počítá s tím, že ho může čekat pokuta či jiný trest.

Pro Gardnera-Johnsona nejde o první podobný problém. V prosinci 2024 byl ještě v dresu Philadelphia Eagles vyloučen ze zápasu proti Washington Commanders poté, co během utkání obdržel za nesportovní chování dva tresty.

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