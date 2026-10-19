Vše začalo po neúspěšném útoku domácích. Gardner-Johnson si vyměňoval ostrá slova s Brockem Bowersem. Když se hostující hráč otočil a chtěl se vrátit ke spoluhráčům, televizní kamery zachytily, jak obránce jeho směrem plivne.
Rozhodčí situaci nějakou dobu řešili. Nakonec Gardner-Johnson dostal trest za nesportovní chování a musel opustit hrací plochu.
Osmadvacetiletý hráč po utkání uznal, že svým chováním poškodil vlastní tým. Samotné plivnutí výslovně nepotvrdil ani nepopřel. „Musím být lepším hráčem a zkušenějším lídrem. Nechal jsem se ovládnout emocemi,“ přiznal Gardner-Johnson.
Jeho chování se nelíbilo ani trenérovi Bills Joe Bradymu. Ten zdůraznil, že podobné situace se nesmějí opakovat a že tým musí zlepšit svou disciplínu. Gardner-Johnson se následně spoluhráčům omluvil.
Vyloučením z utkání celá záležitost však pravděpodobně neskončí. NFL může po přezkoumání záznamů přistoupit k dalšímu disciplinárnímu postihu. Samotný hráč uvedl, že přijme případné následky a počítá s tím, že ho může čekat pokuta či jiný trest.
Pro Gardnera-Johnsona nejde o první podobný problém. V prosinci 2024 byl ještě v dresu Philadelphia Eagles vyloučen ze zápasu proti Washington Commanders poté, co během utkání obdržel za nesportovní chování dva tresty.