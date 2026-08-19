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Nezvykle osobní Verstappen. Fanoušky dojal rodinnými fotkami. Ukázal i dceru

Autor:
  12:42
Max Verstappen během letní dovolené, srpen 2026

Max Verstappen během letní dovolené, srpen 2026 | foto: Instagram/@maxverstappen1

Max Verstappen během letní dovolené, srpen 2026
Max Verstappen během letní dovolené, srpen 2026
Max Verstappen během letní dovolené, srpen 2026
Max Verstappen během letní dovolené, srpen 2026
11 fotografií
Max Verstappen si své soukromí obvykle spíše střeží a jeho sociální sítě jsou většinou věnované závodění. Před domácí Velkou cenou Nizozemska ale fanoušky na sociálních sítích překvapil nezvykle osobním příspěvkem. Ukázal záběry z dovolené s partnerkou Kelly Piquetovou a jejich roční dcerou Lily.

„Nejlepší chvíle! Učím Lily, co je to rychlost,“ napsal čtyřnásobný mistr světa k sérii fotografií a videí od moře. Jeden ze záběrů zachycuje celou rodinu při projížďce na vodním skútru. Na dalších si Verstappen užívá elektrické surfovací prkno, nebo hraje padel, zatímco mu partnerka s dcerou fandí.

Rodinný příspěvek fanoušky nadchl. Během půl dne nasbíral přes milion lajků a tisíce komentářů. „Nevěděl jsem, že potřebuji vidět rodinné fotografie Maxe Verstappena, dokud jsem si je neprohlédl. Krásné,“ napsal jeden z fanoušků. „Asi nejroztomilejší post, co jsem dnes na sociálních sítích viděl,“ přidal se další.

Pozornost vzbudila už první fotografie v sérii. Verstappen na ní s rodinou míří ke svému soukromému letadlu. Fanoušci proto doufají, že jde navzdory umístění na začátku postu o nejnovější snímek a Piquetová s malou Lily doprovodí nizozemskou hvězdu o víkendu na závody.

Půjde o poslední velkou cenu formule 1 v Zandvoortu před vyřazením okruhu z kalendáře. O to víc si jeho fanoušci přejí, aby se Verstappen rozloučil s domácím publikem vítězstvím.

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To mu ale letos zatím uniká. Sezona se pro čtyřnásobného mistra světa nevyvíjí podle představ. Monopost Red Bullu se potýká s problémy se spolehlivostí. Verstappen je v průběžném pořadí až šestý se 109 body a na vedoucího Kimiho Antonelliho ztrácí 110 bodů. I z problematického vozu však dokázal vytěžit čtyři pódiová umístění. Na první letošní triumf stále čeká.

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