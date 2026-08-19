„Nejlepší chvíle! Učím Lily, co je to rychlost,“ napsal čtyřnásobný mistr světa k sérii fotografií a videí od moře. Jeden ze záběrů zachycuje celou rodinu při projížďce na vodním skútru. Na dalších si Verstappen užívá elektrické surfovací prkno, nebo hraje padel, zatímco mu partnerka s dcerou fandí.
Rodinný příspěvek fanoušky nadchl. Během půl dne nasbíral přes milion lajků a tisíce komentářů. „Nevěděl jsem, že potřebuji vidět rodinné fotografie Maxe Verstappena, dokud jsem si je neprohlédl. Krásné,“ napsal jeden z fanoušků. „Asi nejroztomilejší post, co jsem dnes na sociálních sítích viděl,“ přidal se další.
Pozornost vzbudila už první fotografie v sérii. Verstappen na ní s rodinou míří ke svému soukromému letadlu. Fanoušci proto doufají, že jde navzdory umístění na začátku postu o nejnovější snímek a Piquetová s malou Lily doprovodí nizozemskou hvězdu o víkendu na závody.
Půjde o poslední velkou cenu formule 1 v Zandvoortu před vyřazením okruhu z kalendáře. O to víc si jeho fanoušci přejí, aby se Verstappen rozloučil s domácím publikem vítězstvím.
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To mu ale letos zatím uniká. Sezona se pro čtyřnásobného mistra světa nevyvíjí podle představ. Monopost Red Bullu se potýká s problémy se spolehlivostí. Verstappen je v průběžném pořadí až šestý se 109 body a na vedoucího Kimiho Antonelliho ztrácí 110 bodů. I z problematického vozu však dokázal vytěžit čtyři pódiová umístění. Na první letošní triumf stále čeká.
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