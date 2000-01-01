Start 113. ročníku Tour de France se pomalu blíží a fanoušci znovu vyhlížejí souboj Tadeje Pogačara s Jonasem Vingegaardem. Slovinec a Dán si v posledních letech rozdělili všechna celková vítězství a také letos patří k hlavním favoritům. Souboje o žlutý trikot však patří k Tour de France už od jejích počátků. Připomeňte si nezapomenutelné rivality, které psaly historii nejslavnějšího cyklistického závodu světa.
Autor: koláž iDNES.cz
Italové Gino Bartali (vlevo) a Fausto Coppi (vpravo) patří k největším legendám cyklistické historie. Jejich rivalita ve 40. a 50. letech rozdělovala Itálii a přesahovala daleko za hranice sportu. Zatímco Bartali byl už zavedenou hvězdou, Coppi představoval novou tvář poválečné cyklistiky.
Autor: STAFF / AFP, Profimedia.cz
Na startu Tour de France se vedle sebe poprvé postavili v roce 1949. Přestože mezi nimi panovalo napětí, museli spolupracovat v rámci italského národního týmu. Společný útok v alpské etapě přes Col d’Izoard pomohl Italům ovládnout průběh závodu a Bartalimu vynesl žlutý trikot.
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O den později se role obrátily. Coppi využil Bartaliho problémů, převzal vedení v závodě a žlutý trikot až do Paříže nepustil. Tour de France v roce 1949 se tak stala symbolem předání žezla mezi dvěma legendami italské cyklistiky.
Autor: Universal images group, Profimedia.cz
Francouzi Jacques Anquetil (vpravo) a Raymond Poulidor (vlevo) představovali dva odlišné světy. Anquetil byl pětinásobný vítěz Tour de France a chladný perfekcionista, zatímco Poulidor si získal srdce fanoušků jako věčně druhý „outsider“, který na celkové vítězství Staré dámy nikdy nedosáhl.
Autor: Roger-Viollet via AFP, Profimedia.cz
Vrchol jejich vzájemné rivality přišel na Tour de France v roce 1964. Před legendárním výjezdem na vrchol Puy de Dôme vedl Anquetil průběžné pořadí o necelou minutu a mířil za pátým triumfem.
Autor: Roger-Viollet via AFP, Profimedia.cz
Na úzké silnici stoupání jeli oba Francouzi dlouhé kilometry bok po boku. Poulidor však svého soupeře nakonec setřásl a získal cenné sekundy.
Autor: STAFF / AFP, Profimedia.cz
Ani heroický výkon ale Poulidorovi na celkový triumf nestačil. Anquetil žlutý trikot uhájil a v Paříži zvítězil o 55 sekund. Zatímco on vstoupil do historie jako rekordman, Poulidor se navzdory porážce stal jedním z nejoblíbenějších cyklistů všech dob, a to nejen doma ve Francii.
Autor: AP / Uncredited, ČTK
Eddy Merckx (vlevo) ovládl cyklistiku přelomu 60. a 70. let jako nikdo před ním. Přesto existoval soupeř, který odmítal věřit, že je „Kanibal“ neporazitelný. Tím byl Španěl Luis Ocaña (vpravo).
Autor: AFP, Profimedia.cz
Na Tour de France v roce 1971 předvedl Ocaña fantastický výkon. Po odvážném útoku více než 100 kilometrů před cílem nadělil Merckxovi přes osm minut a oblékl žlutý trikot. Poprvé se zdálo, že belgický šampion může skutečně padnout.
Autor: AFP, Profimedia.cz
Rozuzlení však přišlo nešťastným způsobem. Na mokrém sjezdu z Col de Menté oba rivalové havarovali a Ocaña byl po dalším střetu nucen ze závodu odstoupit. Merckx nakonec Grand Tour ovládl, sám však později připustil, že bez Ocañy ztratil souboj o žlutý trikot část svého kouzla.
Autor: AFP, Profimedia.cz
Greg LeMond (vlevo) a Bernard Hinault (vpravo) stáli společně v barvách jednoho týmu. Američan pomohl francouzské hvězdě k pátému triumfu na Tour de France v roce 1985 a očekával, že o rok později se mu dostane stejné podpory.
Autor: AP / Jack Smith, ČTK
Místo toho se zrodilo jedno z největších dramat v historii závodu. Hinault před startem v roce 1986 prohlásil, že vyhraje nejsilnější jezdec, a během závodu opakovaně útočil, přestože týmovým lídrem měl být LeMond.
Autor: AFP, Profimedia.cz
Souboj vyvrcholil v Alpách, kde se oba týmoví kolegové přetahovali o žlutý trikot. Na ikonickém stoupání Alpe d’Huez nakonec projeli cílem bok po boku a vznikla jedna z nejslavnějších fotografií v dějinách cyklistiky.
Autor: AFP, Profimedia.cz
LeMond nakonec slavil celkový triumf jako první mimoevropský vítěz Tour de France. Dodnes však zůstává otázkou, zda „Jezevec“ Bernard Hinault skutečně plnil roli domestika, nebo se až do posledních dnů snažil získat žlutý trikot pro sebe.
Autor: AP / Pierre Gleizes, ČTK
Do Tour de France v roce 1989 vstupoval Francouz Laurent Fignon (vlevo) jako jeden z hlavních favoritů. Dvojnásobný vítěz závodu měl za sebou triumfy na Milán–San Remo i Giru d’Italia, zatímco Greg LeMond (vpravo) se teprve vracel poté, co ho při nešťastné střelbě během lovu zasáhly broky a málem přišel o život.
Autor: AFP, Profimedia.cz
Průběh závodu nabídl vyrovnanou bitvu. Žlutý trikot několikrát změnil majitele a před závěrečnou časovkou v Paříži vedl Fignon před LeMondem o 50 sekund.
Autor: AFP, Profimedia.cz
Jen málokdo tehdy věřil, že by Američan dokázal takovou ztrátu smazat. LeMond však v poslední etapě předvedl životní výkon a s využitím tehdy revolučních aerodynamických nástavců zajel fenomenální čas.
Autor: AFP, Profimedia.cz
Po více než třech týdnech závodění rozhodlo pouhých osm sekund a Greg LeMond se stal podruhé vítězem Tour de France.
Autor: AP / Lionel Cironneau, ČTK
Němec Jan Ullrich (vlevo) patřil k největším talentům své generace. Když v roce 1997 ve 23 letech vyhrál Tour de France, mnozí očekávali začátek nové éry. O dva roky později se však na scéně objevil Lance Armstrong (vpravo) a vše se změnilo.
Autor: PATRICK KOVARIK / AFP, Profimedia.cz
Na přelomu tisíciletí se právě Armstrong a Ullrich pravidelně přetahovali o žlutý trikot. Jedním z nejslavnějších momentů jejich rivality se stal Armstrongův útok na Tour de France v roce 2001, kterému předcházel legendární „The Look“ – pohled směrem k německému soupeři.
Autor: STF / AFP, Profimedia.cz
Pozdější dopingové aféry vrhly stín na celou generaci cyklistů včetně obou rivalů. Přesto jejich souboje patří k nezapomenutelným příběhům Tour de France.
Autor: Franck FIFE / AFP, Profimedia.cz
Když Tadej Pogačar (vpravo) v roce 2020 senzačně ovládl Tour de France, zdálo se, že závod čeká éra jednoznačné slovinské dominance. O rok později se však objevil Jonas Vingegaard (vlevo), který se z pomocníka Primože Rogliče vypracoval v jednoho z nejnebezpečnějších soupeřů pelotonu.
Autor: Philippe LOPEZ / AFP, Profimedia.cz
První velký zlom přišel na Tour de France v roce 2022. Vingegaard se svým týmem využil horskou etapu přes Col du Galibier a Col du Granon k sérii útoků, po nichž Pogačar poprvé po dlouhé době výrazně ztratil. Dán následně získal svůj první titul na nejslavnějším cyklistickém závodě světa.
Autor: AP
O rok později předvedl Vingegaard další mistrovský kousek. V časovce do vrchu v Combloux nadělil Pogačarovi více než minutu a půl a položil základ druhému triumfu v řadě. Slovinec následně v Alpách přiznal do vysílačky krizi slovy: „Jsem úplně hotový, jsem mrtvý.“
Autor: AP
Pogačar však našel odpověď. Na Tour de France v letech 2024 a 2025 získal žlutý trikot zpět a díky dominantním výkonům už má na kontě čtyři celková vítězství. Jeho souboje s Vingegaardem v horách i časovkách dnes patří k největším lákadlům nadcházejícího ročníku francouzské Grand Tour.
Autor: Reuters