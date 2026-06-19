Nezapomenutelné bitvy legend. Které rivality psaly historii Tour de France?

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Start 113. ročníku Tour de France se pomalu blíží a fanoušci znovu vyhlížejí souboj Tadeje Pogačara s Jonasem Vingegaardem. Slovinec a Dán si v posledních letech rozdělili všechna celková vítězství a také letos patří k hlavním favoritům. Souboje o žlutý trikot však patří k Tour de France už od jejích počátků. Připomeňte si nezapomenutelné rivality, které psaly historii nejslavnějšího cyklistického závodu světa.
Nezapomenutelné bitvy legend. Které rivality psaly historii Tour de France? Gino Bartali a Fausto Coppi na Tour de France 1949. Gino Bartali a Fausto Coppi na Tour de France 1949. Gino Bartali a Fausto Coppi na Tour de France 1949. Jacques Anquetil a Raymond Poulidor na Tour de France. Jacques Anquetil a Raymond Poulidor na Tour de France 1964. Jacques Anquetil a Raymond Poulidor na Tour de France 1964. Jacques Anquetil a Raymond Poulidor na Tour de France 1964. Eddy Merckx a Luis Ocana na Tour de France. Luis Oca&#241;a na Tour de France 1971. Luis Ocana po pádu na Tour de France 1971. Greg LeMond a Bernard Hinault na Tour de France 1985.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Plíšková vs. BouzkováTenis - - 20. 6. 2026:Plíšková vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 0:1
  • 3.60
  • -
  • 1.25
Česko vs. ŠpanělskoVolejbal - - 20. 6. 2026:Česko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
20. 6. 14:00
  • 1.60
  • -
  • 2.34
Nosková vs. EalaováTenis - - 20. 6. 2026:Nosková vs. Ealaová //www.idnes.cz/sport
20. 6. 14:00
  • 1.63
  • -
  • 2.43
Dynamo Kyjev vs. SlaviaFotbal - - 20. 6. 2026:Dynamo Kyjev vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
20. 6. 16:00
  • 1.60
  • 3.95
  • 4.81
Nizozemsko vs. ŠvédskoFotbal - Skupina F - 20. 6. 2026:Nizozemsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
20. 6. 19:00
  • 1.73
  • 4.14
  • 4.74
Německo vs. Pobřeží slonovinyFotbal - Skupina E - 20. 6. 2026:Německo vs. Pobřeží slonoviny //www.idnes.cz/sport
20. 6. 22:00
  • 1.52
  • 4.77
  • 6.13
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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