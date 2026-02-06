Než padlo první buly. Hokejistky točily videa pro sebe, zahrnuly i Stranger Things

David Chuchma
  14:08
Ještě než se hráčky pustily do bojů na olympijských hrách v Miláně, patřil led kamerám a mobilům. Hokejistky měly před každým tréninkem zhruba patnáct minut vyhrazených na focení a natáčení videí pro sociální sítě. Podívejte se, jak k téhle výzvě přistoupily jednotlivé reprezentace a čím se snažily zaujmout fanoušky.

Češky využily vyhrazený čas k natočení hned několika videí. V jednom z nich se představila útočnice New Yorku Sirens Kristýna Kaltounková společně s Terezou Pištěkovou, která působí ve švédském klubu SDE HF.

Prohra s USA nic neznamená, odehrály jsme skvělý zápas, říkají české hokejistky

Přidala se k nim také vysokoškolská studentka Tereza Plosová, kterou Minnesotská univerzita ocenila v souvislosti s její nominací na olympijské hry.

Kristýna Kaltounková @kalty98

WE ARE EXCITED @terezaplosova @Tereza Pištěková #milanocortina2026 #behindthescenes #olympics #mediaday #winterolympics

5. února 2026 v 15:59, příspěvek archivován: 5. února 2026 v 15:59

Svoji chvilku si užily také švédské hokejistky. Pro focení a natáčení videa zvolily nenápadně motivy inspirované scénou z kultovního seriálu Stranger Things od společnosti Netflix.

Ljungblom @linaljungblom

Let’s gooo ��️ @Tre Kronor @Linnéa Andersson #olympics2026 #milan #sweden #upsidedown

5. února 2026 v 11:57, příspěvek archivován: 5. února 2026 v 11:57

Pozadu nezůstaly ani Němky. Do videí se zapojila populární hokejová dvojčata Lili a Luisa Weckelovy, které studují a hrají na univerzitě v Bostonu. Třiadvacetileté hráčky patří na sociálních sítích k velmi sledovaným sportovkyním.

welcketwins @welcketwins

Best outfit ����@svenja @deb_teams #milanocortina2026 #olympics #triplets #teamd #hockey

5. února 2026 v 15:57, příspěvek archivován: 5. února 2026 v 15:57

Kanadské reprezentantky naopak vytvořily klip, v němž dávají najevo, že Itálii milují a olympijské hry si v jejích kulisách naplno užívají.

Jenn Gardiner @jenngardiner12

Ti amo, Italia������������ #olympics #teamcanada #milanocortina2026

5. února 2026 v 16:36, příspěvek archivován: 5. února 2026 v 16:36
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Francie vs. JaponskoHokej - Skupina B - 6. 2. 2026:Francie vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • -
  • -
  • -
St. Pölten vs. Č. BudějoviceFotbal - - 6. 2. 2026:St. Pölten vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • -
  • -
  • -
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 6. 2. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
6. 2. 14:40
  • 1.36
  • 4.94
  • 6.99
Göteborg vs. Artis BrnoFotbal - - 6. 2. 2026:Göteborg vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
6. 2. 15:00
  • 1.58
  • 3.90
  • 4.57
Bejlek vs. TausonováTenis - - 6. 2. 2026:Bejlek vs. Tausonová //www.idnes.cz/sport
6. 2. 17:00
  • 2.84
  • -
  • 1.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

Pavel v Miláně otevřel Český dům. Ocenil i účast Pellegriniho: Vztahy jsou stále skvělé

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou a jeho slovenský protějšek Peter...

Prezident Petr Pavel se slovenským protějškem Peterem Pellegrinim v Miláně slavnostně otevřeli Český dům, ve kterém budou mít možnost se v průběhu zimních her setkávat olympionici i fanoušci....

6. února 2026  14:15

Než padlo v Miláně první buly. Hokejistky dobývaly sítě videi

Než začnou olympijské boje, dostanou hokejové týmy před každým tréninkem asi 15...

Ještě než se hráčky pustily do bojů na olympijských hrách v Miláně, patřil led kamerám a mobilům. Hokejistky měly před každým tréninkem zhruba patnáct minut vyhrazených na focení a natáčení videí pro...

6. února 2026  14:08

Další válka na ledě. Čech zažil ostrý debut, Kanaďan si pochvaloval: Rivalita je patrná!

Curtis Douglas z Tampy v souboji s Nikem Mikkolou z Floridy.

Když na sebe tyto dva týmy v sezoně narazí, tušíte, že se nudit nebudete. A to nejen díky hokejové kvalitě, kterou hráči Tampy a Floridy předvádějí. Poslední střetnutí se totiž pravidelně vyostřují...

6. února 2026

Dostál na ledě, Pastrňák už v Miláně. Češi trénovali i s dvojicí nečekaných brankářů

První trénink českých hokejistů na olympiádě v Miláně.

Od našeho zpravodaje v Itálii První posila z NHL se v pátek připojila k evropskému jádru hokejové reprezentace v Miláně. Brankářskou výstroj oblékla očekávaná jednička Lukáš Dostál, na ledě se navíc objevili další dva nečekaní...

6. února 2026  13:32

Davis Cup 2026 v Jihlavě, Česko vs. Švédsko: program, výsledky, kde sledovat

Tým českých tenistů pro kvalifikaci Davis Cupu proti Švédsku. Zleva Patrik...

O víkendu 7. a 8. února vstoupí čeští tenisté do letošního ročníku Davis Cupu, jejich prvním soupeřem bude Švédsko. Tým kapitána Tomáše Berdycha bude v Jihlavě velkým favoritem na postup do druhého...

6. února 2026  8:58,  aktualizováno  13:21

Los Davis Cupu: Lehečka proti Švédsku začne, vyzve ho hráč ze šesté stovky

Jiří Lehečka a Švéd Dragos Nicolae Madaras před vzájemným utkáním v kvalifikaci...

Jiří Lehečka rozehraje víkendovou kvalifikaci tenisového Davis Cupu se Švédskem, v sobotu jeho protihráčem bude Dragos Nicolae Madaras. Čtyřiadvacetiletá jednička domácího týmu zahájí duel proti 576....

6. února 2026  13:20

ZOH 2026 ONLINE: Další zápas curlerů, hokejistky budou hrát se Švýcarskem

Přímý přenos
Pohled na hokejový stadion v Miláně skrz olympijské kruhy.

Program v dějišti XXV. zimních olympijských her se dál pozvolna rozjíždí. Z české výpravy se do akce znovu zapojí smíšená dvojice curlerů a ženský hokejový tým. Večer pak patří slavnostnímu zahájení,...

6. února 2026  13:14

Zpátky do první ligy a propagovat region, cílí Markovič. Dynamo vylepší i komunikaci

Miroslav Markovič - Operations manager v českobudějovickém fotbalovém SK Dynamo.

Miroslav Markovič v Českých Budějovicích před 13 lety hrál, v lednu se stal součástí vedení klubu. Spojuje fotbalové zkušenosti i místní znalost. Bývalý srbský forvard ve 36 letech získal v Dynamu...

6. února 2026

Nezvyklý zvuk i menší prostor. Hokejisty na olympiádě překvapila ledová plocha

Americké hokejistky se radují z vítězství nad Českem.

Francouzští hokejisté si poprvé vyzkoušeli olympijské kluziště v Miláně. A hned bylo jasné, že si budou muset zvykat. Led vydává nezvyklý zvuk, působí měkčeji a samotná plocha má jiné rozměry, než na...

6. února 2026  12:55

Vingegaard potřebuje ještě čas, po pádu v tréninku odkládá vstup do sezony

RADOSTNÉ UTRPENÍ. Dánský cyklista Jonas Vingegaard míří do cíle 20. etapy...

Dánský cyklista Jonas Vingegaard není po lednovém pádu v tréninku stále zcela v pořádku, odložil proto vstup do sezony. Namísto plánovaného startu v závodě Kolem SAE v polovině února se zaměří na...

6. února 2026  12:49

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Už žádné duhové pásky. V Anglii mění LGBT+ kampaň, zapojení hráčů bude menší

Vlajka podporující LGBT+ komunitu na stadionu Tottenham Hotspur.

V minulosti se několikrát setkala s odporem hráčů, kteří, nejčastěji z náboženských důvodů, odmítali nosit duhové kapitánské pásky či tréninkové mikiny. Proto teď anglická Premier League zavádí změny...

6. února 2026  12:47

Zemřel šipkař Hlaváček. Bývalému vicemistrovi republiky bylo pouhých 48 let

Zemřel český šipkař Jan Hlaváček.

Šipkařský svět zasáhla v pátek tragická zpráva. Zemřel jeden z nejlepších českých hráčů Jan Hlaváček, jenž se v roce 2021 stal vicemistrem republiky. Bylo mu pouhých 48 let.

6. února 2026  12:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.