Češky využily vyhrazený čas k natočení hned několika videí. V jednom z nich se představila útočnice New Yorku Sirens Kristýna Kaltounková společně s Terezou Pištěkovou, která působí ve švédském klubu SDE HF.
Prohra s USA nic neznamená, odehrály jsme skvělý zápas, říkají české hokejistky
Přidala se k nim také vysokoškolská studentka Tereza Plosová, kterou Minnesotská univerzita ocenila v souvislosti s její nominací na olympijské hry.
Svoji chvilku si užily také švédské hokejistky. Pro focení a natáčení videa zvolily nenápadně motivy inspirované scénou z kultovního seriálu Stranger Things od společnosti Netflix.
Pozadu nezůstaly ani Němky. Do videí se zapojila populární hokejová dvojčata Lili a Luisa Weckelovy, které studují a hrají na univerzitě v Bostonu. Třiadvacetileté hráčky patří na sociálních sítích k velmi sledovaným sportovkyním.
Kanadské reprezentantky naopak vytvořily klip, v němž dávají najevo, že Itálii milují a olympijské hry si v jejích kulisách naplno užívají.