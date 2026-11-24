Fotbalista Santosu postupně prošel až na finálový stůl, kde dokázal vyřadit všech osm soupeřů. V závěrečném souboji ho čekal dlouholetý kamarád Gilmar Araújo, známý pod přezdívkou Gil Cebola. I jej nakonec přelstil.
Za první místo získal 380 tisíc brazilských realů, tedy přibližně 1,5 milionu korun. Araújo si za druhou příčku odnesl 250 tisíc realů. Celkový prize pool turnaje dosáhl více než 1,5 milionu realů.
Na brazilské sérii BSOP se Neymar pohybuje už několik let, ale na první turnajový titul dosud čekal. V prosinci 2025 skončil čtvrtý v turnaji Super High Roller, za což obdržel 350 tisíc realů. Už během letošního festivalu BSOP Millions navíc obsadil desáté místo v dalším prestižním turnaji a získal 138 tisíc realů.
Po vítězství neskrýval nadšení. „Jsem velmi šťastný, je to neuvěřitelný pocit. Doufám, že je to první z mnoha titulů na BSOP,“ prohlásil Neymar po turnaji. Zároveň připomněl, že poker hraje už delší dobu a rád se setkává s přáteli i lidmi, od kterých se může ve hře učit. Je také ambasadorem značky PokerStars.