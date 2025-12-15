Luxusní péřovka a kukla. Neymar v New Yorku zaujal extravagantním oděvem

Brazilská fotbalová hvězda Neymar se během dovolené v New Yorku pokusila zůstat inkognito. Na rušném Times Square si však i v lyžařské kukle vysloužil pozornost – hlavně díky extravagantnímu růžovo-bílému luxusnímu kabátu značky Louis Vuitton. Do Spojených států vyrazil krátce před plánovanou operací kolene.
foto: Instagram @neymarjr

Společně s partnerkou, modelkou Brunou Biancardiovou, se vydal na Manhattan. A aby se vyhnul fanouškům, nasadil si lyžařskou kuklu. O to víc však poutal pozornost jeho outfit.

We got it! ❤️

Neymar měl na sobě výrazný růžovo-bílý kabát značky Louis Vuitton, jehož cena se podle médií pohybuje kolem 5100 eur, což je asi 124 tisíc korun. Na Times Square pár uvolněně pózoval fotografům a snímky následně sdílel i s fanoušky na instagramu.

Brazilský fotbalista se aktuálně připravuje na operaci kolene, která má zásadní význam pro jeho další kariéru i případnou účast na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Zákrok by měl absolvovat ještě před Vánocemi v Brazílii.

Zranění provázejí Neymara už několik let. Od příchodu do saúdskoarabského Al-Hilalu v roce 2023 vynechal kvůli zdravotním problémům celkem 89 zápasů.

Ani návrat do Santosu se nevyvíjel podle jeho představ – špatná kondice ho připravila o velkou část sezony. Přesto se v závěru ročníku dokázal zvednout a hattrickem proti Juventude výrazně pomohl klubu k posunu do středu tabulky nejvyšší brazilské soutěže.

Po utkání přiznal, že nastupoval navzdory bolestem. „Přišel jsem pomoct, jak nejlépe jsem mohl. Byly to pro mě těžké týdny. Bez podpory lidí kolem sebe bych kvůli kolenu ty zápasy ani neodehrál,“ uvedl.

