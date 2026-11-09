Velká cena Brazílie formule 1 přilákala do Sao Paula známé osobnosti ze světa sportu. Největší pozornost poutal domácí fotbalista Neymar, který se během závodního víkendu potkal také se sedminásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem. Na tribunách a v zázemí okruhu Interlagos se objevily i další fotbalové hvězdy, legendy brazilského sportu či slavní surfaři a skateboardisté.
Autor: Instagram/@leticiabufoni, Profimedia.cz
Neymar, jednoznačně největší hvězda mezi hosty Velké ceny Brazílie. Útočník Santosu si závodní víkend v domácím Sao Paulu nenechal ujít a pozornost fotografů i fanoušků na sebe strhával prakticky na každém kroku.
Autor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
Další známá tvář brazilského fotbalu. Útočník Gabriel Barbosa, přezdívaný Gabigol, si přijel vychutnat atmosféru formule 1.
Autor: Richard Callis/SPP-Paddocker / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Na okruhu Interlagos se objevil také nizozemský reprezentant Memphis Depay. Ofenzivní hráč Corinthians patří k nejznámějším zahraničním fotbalistům působícím v Brazílii.
Autor: CTK / imago sportfotodienst / Jean-Pierre Thill , ČTK
Neymar se setkal s Lewisem Hamiltonem, kterému fandí. Brazilský fotbalista předal sedminásobnému mistru světa dres Santosu.
Autor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
Mezi návštěvníky byl i další brazilský reprezentant Rodrygo. Útočník Realu Madrid využil příležitost a vyrazil se podívat na domácí závod formule 1.
Autor: CTK / imago sportfotodienst / Jean-Pierre Thill , ČTK
Do světa motorismu zavítal také známý brazilský surfař Pedro Scooby. Patří k nejvýraznějším osobnostem tamní surfařské scény.
Autor: Profimedia.cz
Mladý italský pilot Mercedesu Andrea Kimi Antonelli si během domácího závodního víkendu užil také setkání s fotbalovými hvězdami. Před objektivy fotografů zapózoval po boku Neymara, Rodryga, Gabriela Barbosy a Felipeho Gabriela.
Autor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
Na Velké ceně se objevil také jeden z největších obránců brazilské fotbalové historie. Cafu byl kapitánem reprezentace při triumfu na mistrovství světa v roce 2002 a světový titul získal také o osm let dříve.
Autor: CTK / imago sportfotodienst / Jean-Pierre Thill , ČTK
Neymar se během závodního víkendu setkal také s brazilskou skateboardistkou Leticií Bufoniovou. Ta patří mezi nejúspěšnější závodnice svého sportu a na X Games získala celkem šest zlatých medailí.
Autor: Instagram/@leticiabufoni, Profimedia.cz
Britský pilot McLarenu Lando Norris pózuje s bývalým brazilským fotbalistou Alexandrem Patem. Bývalý fotbalista AC Milan či Chelsea předával jezdci ocenění za pole position.
Autor: Cristiano Andujar / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dalším fotbalistou, který zavítal do Interlagosu, byl Raphael Veiga. Brazilský záložník, jenž se proslavil především působením v Palmeiras, nyní obléká dres mexického klubu América.
Autor: Rodrigo Matuck/Gazeta Esportiva
Mezi hosty se zařadil také anglický fotbalista Jesse Lingard. Bývalý hráč Manchesteru United či West Hamu působí v brazilském Corinthians.
Autor: CTK / imago sportfotodienst / Jean-Pierre Thill , ČTK
Neymar se na domácí Velké ceně dočkal pocty. V závěru závodu mával šachovnicovou vlajkou.
Autor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz