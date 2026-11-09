Neymar, Cafu a další. Podívejte se, kdo dorazil na Velkou cenu Brazílie F1

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Neymar Leticia Bufoni Neymar JR Gabriel Barbosa Memphis Depay Lewis Hamilton Neymar JR Rodrygo Pedro Scooby Andrea Kimi Antonelli Cafu Leticia Bufoni Jezdec Lando Norris a bývalý fotbalista Alexandre Pato na Velké ceně S&#227;o... Raphael Veiga
Velká cena Brazílie formule 1 přilákala do Sao Paula známé osobnosti ze světa sportu. Největší pozornost poutal domácí fotbalista Neymar, který se během závodního víkendu potkal také se sedminásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem. Na tribunách a v zázemí okruhu Interlagos se objevily i další fotbalové hvězdy, legendy brazilského sportu či slavní surfaři a skateboardisté.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Svrčina vs. SačkoTenis - 1. kolo - 10. 11. 2026:Svrčina vs. Sačko //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 6:3, 3:4
  • 1.77
  • -
  • 2.05
Bondioli vs. ForejtekTenis - 1. kolo - 10. 11. 2026:Bondioli vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
10. 11. 13:00
  • 2.57
  • -
  • 1.43
Finsko vs. JaponskoHokej - Skupina B - 10. 11. 2026:Finsko vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
10. 11. 15:00
  • 1.39
  • 4.66
  • 6.94
Maxted vs. BartoňTenis - 1. kolo - 10. 11. 2026:Maxted vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
10. 11. 16:00
  • 1.64
  • -
  • 2.14
KooKoo vs. BerlínHokej - Osmifinále - 10. 11. 2026:KooKoo vs. Berlín //www.idnes.cz/sport
10. 11. 17:30
  • 2.93
  • 4.70
  • 1.97
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