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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou
Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...
Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie
Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.
Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly
Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...
Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy
Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...
Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové
Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...
Jedlička je dál jednička? Poprvé v lize chyběl, trenér Skuhravý mu nařídil volno
Až do sobotního utkání v Brně se Zbrojovkou brankář Martin Jedlička nechyběl v ani jednom z předešlých 12 prvoligových zápasů fotbalistů Baníku Ostrava. Leč do Brna s mužstvem nejel. Místo něj byl u...
Siniaková/Townsendová na Turnaji mistryň 2026: Kurzy, kde sledovat 2. zápas
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová sehrají na Turnaji mistryň 2026 druhý skupinový zápas, tentokrát proti Ellen Perezové a Demi Schuursové. Sledujte přímý přenos online, začíná se kolem...
Ženský tenis odvrací bankrot, chce ukončit stěhování mistryň. Ale šetří na nich
Slunečná obloha, teploty kolem třicítky, zaplněné tribuny… Probíhající Turnaj mistryň v Indian Wells na první pohled připomíná idylku. Ale jde spíš o nultý ročník nové, snad zářivější éry tohoto...
Značka Sluneta dostala na frak. Tohle už nikdy nedopustíme, slibuje Hrubý
Drtivá porážka basketbalové ústecké Slunety v sobotním ligovém derby v Děčíně (66:92) má dohru. Šéf klubu Tomáš Hrubý si svolal tým na kobereček, pod tlakem jsou hráči i trenéři. „Slunetu budu vždy...
Jsi falešná, vypadni odsud. Číňané vypískali Japonku za to, že porazila Rusku
Zatímco odpor proti ruskému návratu do hokeje sílí, na krasobruslařské soutěže se Rusové postupně vracejí, byť zatím s pofidérním statusem neutrálních sportovců. A zase je z toho skandál. Tentokrát v...
Hopi v reprezentaci? Inspirace pro další z ligy, cítí teplický trenér Frťala
Na minulém srazu překvapil nový kouč národního týmu nominací Matěje Radosty, teď šokoval ještě víc, když ukázal na teprve osmnáctiletého útočníka Idrise Hopiho. Fotbalové Teplice díky odvážnějšímu...
Modlím se, aby byla poslední. Vonnová podstoupila devátou operaci
Lindsey Vonnová má za sebou další operaci. Americká lyžařka se v pondělí 9. listopadu podstoupila už devátý chirurgický zákrok v tomto roce. Doufá, že tentokrát naposledy. Před sebou má však další...
Fotbalová korupce znovu před soudem. Berbr chce očistit, státní zástupce přitvrdit
Krajský soud v Plzni řeší 16 odvolání v případu fotbalové korupce v druhé a třetí lize a také zpronevěru peněz z plzeňského fotbalového svazu. Hlavní postavou kauzy je někdejší místopředseda...
Kdo nahradí Hapala? Do zimy asi Monroy, pak možná sázka na známé tváře
„Nezastírám, že bych jednou chtěl být hlavní trenér.“ Říjnová slova fotbalového trenéra Jaimeho Monroye se možná promění v realitu mnohem dřív, než sám 44letý Portugalec čekal. Dosavadní asistent...
Všechno je naopak. Ostravští se tlačí nahoru, Opavě jde zoufale o osmičku
NH Ostrava a BK Opava si v první polovině základní části tohoto ročníku Maxa Národní basketbalové ligy prohodily role z několika předešlých sezon. Zatímco dříve se na špici soutěže dotahovali...
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Srdečné pozdravy z Ruska. Dva soudci hokejové kauzy byli předtím v Moskvě
Mohli být soudci, kteří u Sportovní arbitráže CAS rozhodli o znovupřijetí ruských hokejistů, ovlivněni a „motivováni“ ruskou stranou? Spekulace zpochybňující jejich nezávislost se objevily v...
Davis Cup 2026: Program finálového turnaje, pavouk, výsledky a TV přenosy
Finálový turnaj Davis Cupu 2026 se uskuteční od 24. do 29. listopadu v italské Boloni. O titul se utká osm reprezentačních výběrů včetně Česka, které ve čtvrtfinále narazí na Kanadu. Trofej obhajuje...