Nevydrží to navěky. Formulová legenda posílá Antonellimu důrazné varování

  14:14
Pilot Mercedesu Kimi Antonelli zatím vládne letošní sezoně formule 1. Vyhrál čtyři z pěti dosavadních velkých cen a s přehledem vede průběžné pořadí šampionátu. Pokud by titul získal, stal by se nejmladším mistrem světa v dějinách F1. Šampion z roku 1997 Jacques Villeneuve však mladého Itala varuje, aby neusnul na vavřínech.
Pilot Mercedesu Kimi Antonelli vyhrál Velkou cenu Kanady 2026

Devatenáctiletý jezdec, který je ve formuli 1 teprve druhou sezonu, má v čele šampionátu náskok 43 bodů na svého týmového kolegu George Russella. Ten je průběžně druhý, v nedělní Velké ceně Kanady ale zažil bodovou ztrátu, když musel ze závodu odstoupit.

Na první pohled může Antonelliho náskok působit komfortně. Villeneuve, který sám získal titul mistra světa už ve své druhé sezoně v F1, však připomíná, že šampionát je stále na začátku a vše se může rychle změnit.

„Musí zachovat klid a chladnou hlavu a nezačít příliš věřit humbuku kolem sebe. To je velmi nebezpečné. Jakmile si začnete myslet, že jste nedotknutelní, začnou přicházet chyby,“ řekl bývalý kanadský pilot.

Podle Villeneuva stačí ve formuli 1 jediný špatný víkend, chyba, nehoda nebo technický problém, a zdánlivě bezpečný náskok se může rychle rozplynout. „Přijde nedokončený závod, náskok se výrazně zmenší a najednou o sobě začnete pochybovat. To je největší riziko. Antonelli momentálně jede každé kolo na hraně, všechno mu vychází. Jenže takhle to nebude navěky. Klíčové bude, jak zareaguje ve chvíli, kdy se něco pokazí,“ upozornil Villeneuve.

Kanadský šampion v této souvislosti připomněl současnou situaci George Russella. Antonelli má podle něj v současnosti v rámci Mercedesu navrch bodově i výkonnostně. „Antonelli je teď rychlejší než George. Má ho pod kontrolou. Pro tým je ale velmi důležité, aby se George probral a znovu si začal věřit,“ poznamenal Villeneuve.

Sezona formule 1 je podle něj psychicky mimořádně náročná a často připomíná horskou dráhu. „Jsou období, kdy všechno jde, a pak se najednou něco pokazí. Lidé si začnou říkat, že už titul nevyhrajete, a druhý jezdec bude najednou na koni. Uvidíme, jak se to vyvine,“ shrnul Villeneuve souboj o titul mezi dvojicí Mercedesu.

Nevydrží to navěky. Formulová legenda posílá Antonellimu důrazné varování

Pilot Mercedesu Kimi Antonelli vyhrál Velkou cenu Kanady 2026

Pilot Mercedesu Kimi Antonelli zatím vládne letošní sezoně formule 1. Vyhrál čtyři z pěti dosavadních velkých cen a s přehledem vede průběžné pořadí šampionátu. Pokud by titul získal, stal by se...

27. května 2026  14:14

