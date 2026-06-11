Neviděli jste Kimiho ručník? Mercedes si na internetu střílí z Kim Kardashianové

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  12:42
Kim Kardashianová se po Velké ceně Monaka postarala o nečekaný rozruch. Před pódiovým ceremoniálem vzala ze stolku pro vítěze ručník určený Kimimu Antonellimu, otřela si jím obličej a odešla. Záběry rychle obletěly internet a vyvolaly kritiku fanoušků formule 1. Do situace se nyní s humorem vložil i Mercedes.
Kim Kardashianová na Velké ceně Monaka. V popředí vítěz závodu Kimi Antonelli

Kim Kardashianová na Velké ceně Monaka. V popředí vítěz závodu Kimi Antonelli | foto: Profimedia.cz

Kim Kardashianová na Velké ceně Monaka.
Kim Kardashianová na Velké ceně Monaka.
Sestry Kim a Khloé Kardashianovy
Kimi Antonelli slaví vítězství ve Velké ceně Monaka.
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V parc fermé po skončení nedělního závodu tradičně čekal na vítěze pult s připravenými věcmi, mezi nimiž byl i bílý ručník. Než se k němu však dostal pilot Mercedesu Kimi Antonelli, prošla kolem v pozávodním ruchu Kim Kardashianová. Ručník ze stolku označeného velkým číslem 1 si vzala a pokračovala dál. Jeden z pořadatelů ji zřejmě chtěl zastavit, influencerka si však jen otřela obličej a odešla.

Video po nedělním závodě okamžitě vyvolalo vlnu reakcí. Fanoušci nechápali, proč si partnerka sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona vzala předmět, který byl viditelně připravený pro vítěze závodu. Část z nich její chování označila za nevhodné, další se celé situaci spíše posmívali.

K události se nyní vyjádřil i Mercedes, který svou reakci samozřejmě pojal s nadhledem. Na sociálních sítích zveřejnil krátké video s popiskem: „Neviděli jste Kimiho ručník?“

V záběrech se Antonelli ptá, jestli někdo neviděl jeho ručník. Odpovědí je mu však jen zavrtění hlavou. Kameraman se následně obrátí také na jeho týmového kolegu George Russella, ani ten ale údajně o ničem neví.

Krátké video se rychle stalo hitem sociálních sítí. Během několika hodin od zveřejnění nasbíralo přes 750 tisíc lajků, více než 20 tisíc repostů a sdílení a také tisíce komentářů. Fanoušci v nich oceňovali hlavně nápad a odlehčené zpracování celé situace.

„Za tohle si správce sítí zaslouží povýšení,“ napsal jeden z komentujících. „Admin přesně ví, co dělá,“ přidal se další.

Někteří fanoušci pod příspěvkem označili i Kim Kardashianovou. Ta však na video zatím nijak nereagovala. Objevila se i označení Lewise Hamiltona, bývalého šampiona ze stáje Mercedes, nyní pilota Ferrari. I ten však nechává video bez reakce.

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