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Nevídané chování u terče. Šipkař provokoval soupeře, fanoušci žádají trest

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  16:45

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Mensur Suljović během šipkařského turnaje v Basileji. | foto: Profimedia.cz

Mensur Suljovič rozpoutal na turnaji ve švýcarské Basileji pořádnou kontroverzi. Během rozhodujícího legu vyzýval diváky, aby bučeli na Rosse Smithe, a po jeho neúspěšném hodu se radoval. Když pak Angličan jeho chování kritizoval, rakouský šipkař místo omluvy přitvrdil a prohlásil, že si soupeř stěžuje jako ženská.

Suljovič během duelu European Tour prohrával, nepříznivý vývoj utkání ale nakonec otočil a zvítězil 6:5 na legy. Smith po zápase neskrýval frustraci, zároveň však zdůraznil, že za porážku si může především sám. „Neobviňuji Mensura z toho, že jsem prohrál. Minul jsem dvě šipky na zápas, tak jednoduché to je,“ napsal na sociální síti X.

Následně se ale do svého soupeře opřel kvůli jeho chování. „Je pro mě nemožné vědět, co dělá za mými zády, když házím, kromě toho, jak reaguje publikum. Jestli se chce chovat jako idiot, je to jeho věc. Karma si ho najde,“ vzkázal Smith.

Suljovič pokračoval v turnaji a po vítězství nad Dirkem van Duijvenbodem dostal na pódiu otázku, co na Smithovu kritiku říká. „Ross Smith je jedním z nejlepších hráčů na světě. Na co si ten chlap stěžuje? Musí hrát svoji hru, jinak může jet rovnou domů. Stěžuje si jako ženská,“ prohlásil rakouský šipkař.

Svůj postoj následně ještě rozvedl. „V Anglii jsou všichni proti mně. Všude jsou proti mně. A teď si najednou stěžuje?“ pokračoval.

Moderátor Philip Brzezinski ho však upozornil, že problémem není samotná reakce publika, nýbrž především Suljovičovo chování ve chvíli, kdy se Smith pokoušel rozhodnout zápas. Rakušan připustil, že diváky povzbuzoval, na svém postoji ale nic zásadního nezměnil.

Ostrá kritika se na Suljoviče snesla také na sociálních sítích. Někteří fanoušci považovali jeho počínání za překročení všech hranic fair play a žádali, aby ho organizátoři rovnou vyloučili z turnaje. Další vyzývali profesionální šipkařskou organizaci PDC, aby proti rakouskému hráči zakročila.

Suljovič přitom v Basileji předváděl velmi dobré výkony. Už v sobotu vyřadil Michaela van Gerwena a po těsném vítězství nad Smithem pak jasně porazil Dirka van Duijvenbodeho 6:1. Jeho cestu turnajem ukončil až v semifinále Luke Humphries, který zvítězil 7:4.

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