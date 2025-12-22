Kůň Blowers trenéra Nigela Hawka přitom do té doby neměl žádné výsledky, které by naznačovaly podobný průlom. Na jaře byl v překážkovém dostihu poražen o propastných 140 metrů, v anglickém Chepstow v prosinci byl stažen ze závodu a tehdy startoval s kurzem 200:1.
Ani jeho druhý start přes překážky v Exeteru nenabízel důvod k optimismu.
Tentokrát ale bylo vše jinak. V sedle s Jamesem Bestem byl Blowers veden od startu aktivně, diktoval tempo a navzdory opakovaným útokům favorita jménem On The Bayou dokázal udržet těsný náskok. V cíli zvítězil o dva metry a vyvolal na tribunách i u televizních obrazovek naprostý úžas.
„Blowers a James Best to dotáhnou až do cíle… To je neuvěřitelné! Můj bože!“ vykřikl během televizního přenosu komentátor Mike Cattermole.
Výsledek okamžitě vstoupil do historických statistik. Blowers překonal dosavadní britský rekord z roku 1990, kdy kůň Equinoctial vyhrál na závodišti v Kelso s kurzem 250:1.