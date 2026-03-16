Třiadvacetiletý Gledhill během závodu několikrát zastavil u diváků, kteří mu nabízeli pivo a další alkohol. Na videu zveřejněném Mezinárodní lyžařskou federací (FIS) je vidět, jak přebírá plechovky od fanoušků a pije přímo na trati.
První desítka pro Janatovou v Oslu. Novák má sezonní maximum
„Vypil jsem asi deset až dvanáct piv a k tomu pět nebo šest panáků. Byl jsem úplně opilý,“ citoval Gledhilla švédský deník Expressen. Britský reprezentant později vysvětlil, že v atmosféře slavného závodu je těžké podobné nabídky odmítat. „Když vám někdo nabídne pivo, prostě si ho musíte vzít,“ dodal s úsměvem.
Holmenkollen je známý spíše festivalovou než přísně sportovní atmosférou. Fanoušci lemující trať tradičně vytvářejí hlasitou kulisu a často závodníky povzbuzují s alkoholickými nápoji v ruce. Letos navíc závod provázela hustá mlha, která sice zhoršovala viditelnost, ale na náladě diváků nic neubrala.
Gledhill nakonec v Oslu dorazil do cíle na 67. místě se ztrátou více než dvaceti minut na vítězného Nora Einara Hedegarta. Přesto nebyl poslední a ve výsledkové listině za sebou nechal ještě jednoho závodníka.
Britský běžec po závodě přiznal, že závěr pro něj nebyl jednoduchý. „Ke konci jsem se sotva držel na nohou. Bylo to těžké, ale zvládl jsem to,“ řekl