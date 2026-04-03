V rozhodujících chvílích měl blízko k vítězství právě Littler. Při pokusu o zavření 134 ale netrefil double 7 a šanci tak dostal jeho soupeř. Van Veen se dostal na double 15, jenže ani on první pokus neproměnil. Právě v tu chvíli přišla reakce, která později vzbudila největší pozornost.
Podle Nizozemce totiž Littler slavil jeho chybu, což považoval za nevhodné. „Trefil jsem triple 20, nadhodil jsem double 15 a otočil jsem se, protože jsem byl zklamaný. Pak se podívám a vidím Luka, jak slaví, a to mi nepřišlo normální,“ popsal van Veen.
„Ano, jsi tam sám za sebe, ale neslaví se, když soupeř udělá chybu. Poté jsem viděl, jak dělá směrem ke mně ‚ubrečená‘ gesta, což se prostě nedělá. Je fantastický hráč, ale myslím si, že jeho chování bylo dnes večer nestandardní,“ uvedl.
Samotný závěr nicméně nakonec vyzněl lépe pro třiadvacetiletého Nizozemce. Littler své další pokusy na double 7 neproměnil a van Veen tak na domácí půdě anglického favorita otočil a vyhrál 6:5.
Šipkám dál vládne Littler. Fenomenální mladík ve finále MS suverénně obhájil titul
Napjatá atmosféra byla patrná i bezprostředně po dohrání. Littler směrem k soupeři gestikuloval, mimo jiné naznačil i posměšné gesto. Přestože si oba hráči po zápase podali ruce, emoce v nich viditelně zůstaly.
K situaci se Littler přímo nevyjádřil, reagoval alespoň na sociálních sítích. Na Instagramu sdílel přehled svých úspěchů s popiskem „Dobrou noc, díky Manchestere“ a přidal i vyjádření van Veena doplněné vysmívajícími se emotikony.
Jen na mě bučte. Výhru mi platíte ze svých peněz! Littler se pustil do fanoušků
Domácí publikum stálo během zápasu jednoznačně za Littlerem a hlasitě ho podporovalo. I přesto je nyní devatenáctiletý rodák z Warringtonu nedaleko Manchesteru na sociálních sítích pod palbou kritiky. „Chováš se jako dítě,“ píše jeden z fanoušků. Další přidal: „Nikdy jsem nebyl šťastnější, když jsem viděl Littlera prohrát.“