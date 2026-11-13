Neumím řídit ani vařit, překvapil Bellingham. V životě spoléhá na ostatní

Autor:
  9:30
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Bratři Bellinghamové na tréninku anglického národního týmu.

Bratři Bellinghamové na tréninku anglického národního týmu. | foto: John Walton / PA Images / ProfimediaProfimedia.cz

Bratři Bellinghamové na srazu anglického národního týmu.
Bratři Bellinghamové na srazu anglického národního týmu.
Anglický záložník Jude Bellingham v průběhu zápasu proti Španělsku v Lize...
Zájem o Bellinghama coby modela projevila také značka Adidas. Fotbalista v její...
13 fotografií
Patří mezi největší fotbalové hvězdy současnosti, v dresu Realu Madrid i anglické reprezentace sbírá úspěchy a pozornost na sebe poutá také mimo trávník. Jenže když přijde řeč na obyčejné každodenní činnosti, Jude Bellingham má podle vlastních slov pořád co dohánět. Třiadvacetiletý záložník totiž přiznal, že neumí vařit a stále nemá řidičský průkaz. V běžném životě se tak spoléhá především na pomoc rodiny a přátel.

Bellingham se rozpovídal v rozhovoru pro britský magazín Vogue, jehož titulní stranu v listopadu obsadil. Při fotografování pózoval v elegantních oblecích, značkovém oblečení i za volantem červeného BMW. Právě poslední snímek přitom skrýval poměrně zajímavou skutečnost. Přestože má fotbalista díky spolupráci s automobilkou k dispozici luxusní vůz, sám ho řídit nemůže.

„Nemám řidičský průkaz. Zkoušel jsem to, když jsem působil v Německu, ale nedokázal jsem číst dopravní značky. Ve Španělsku jsem absolvoval praktickou jízdu, ale nedopadlo to dobře,“ přiznal Bellingham. V minulosti přitom hráči Realu Madrid dostali k dispozici hybridní vozy BMW XM v hodnotě přibližně 155 tisíc liber, tedy více než čtyř milionů korun.

Bratři Bellinghamové na srazu anglického národního týmu.
Bratři Bellinghamové na srazu anglického národního týmu.

Ještě překvapivější bylo jeho další přiznání. „Neumím ani vařit. V tom, co dělám, jsem dobrý, ale ve všem ostatním? Nic moc,“ řekl s nadsázkou. V běžném životě se proto spoléhá na své blízké. „Pomáhají mi přátelé a rodina. Kuchař, uklízečka, máma, kdokoli další,“ popsal s tím, že většinu času věnuje fotbalu a na učení základních každodenních dovedností mu zatím příliš prostoru nezbývá.

Velkou oporou je mu především maminka Denise, která syna doprovází i na pracovní akce a pomáhá mu s organizací života. V minulosti s ním žila také během jeho angažmá v Dortmundu.

Táto, fotbal je otrava. Koukej na můj věnec ze sedmikrásek. Bellingham o dětské vášni

Bellingham mluvil také o tlaku, který s sebou přináší život na vrcholu profesionálního sportu. Náročný zápasový program se na něm podepsal natolik, že začal vyhledávat podporu, která mu pomáhá zvládat stres. Zároveň si uvědomuje, že ho sledují tisíce mladých fanoušků a mnozí k němu vzhlížejí.

„Nikdy jsem nezačal hrát fotbal kvůli tomu, abych byl pro někoho vzorem. Když ale mluvíme o odpovědnosti, právě ta pro mě znamená hodně,“ vysvětlil. „Nechci, aby si lidé mysleli, že jsem dokonalý,“ dodal.

Jude Bellingham stíhaný českým obráncem Martinem Vitíkem (vlevo) v zápase Ligy národů.

V rozhovoru přišla řeč také na jeho mladšího bratra Jobeho, který se poprvé dostal do nominace anglické seniorské reprezentace. Oba sourozenci spolu vyrůstali u fotbalu a jejich otec Mark byl v nižších soutěžích obávaným kanonýrem.

Jude přiznal, že trenéra Thomase Tuchela na bratrovy schopnosti opakovaně upozorňoval. Možnost zahrát si jednou za Anglii společně by pro něj podle vlastních slov znamenala víc než jakákoli získaná trofej.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Vlašim vs. KladnoFotbal - - 13. 11. 2026:Vlašim vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.79
  • 4.07
  • 3.56
Japonsko vs. RakouskoHokej - Baráž o udržení - 13. 11. 2026:Japonsko vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.15
  • 3.60
  • 2.90
Dynamo Drážďany vs. Dukla PrahaFotbal - - 13. 11. 2026:Dynamo Drážďany vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
13. 11. 13:00
  • 1.82
  • 4.05
  • 3.46
Forejtek vs. MikrutTenis - Čtvrtfinále - 13. 11. 2026:Forejtek vs. Mikrut //www.idnes.cz/sport
13. 11. 13:00
  • 2.43
  • -
  • 1.55
Olomouc B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 16. kolo - 13. 11. 2026:Olomouc B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
13. 11. 14:00
  • 1.70
  • 3.48
  • 3.43
Kanada vs. ČeskoHokej - Čtvrtfinále - 13. 11. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 15:00
  • 1.04
  • 15.30
  • 28.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou

Mezi osmičku nejlepších se letos probojovaly Linda Nosková a Karolína Muchová....

Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Kdo je letos nejžádanějším sportovcem? Fotbalisté zaostali, první místa překvapila

Kdo jsou marketingově nejžádanější sportovci roku 2026?

Kdo je marketingově nejžádanější sportovní hvězdou světa? Magazín SportsPro zveřejnil nový žebříček padesáti sportovců s největší reklamní přitažlivostí. Slavná jména jako Cristiano Ronaldo, Lionel...

Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas

České hokejistky se radují z gólu do sítě Kanaďanek na mistrovství světa.

Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém...

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...

Materazzimu smrt fotbalisty připomněla Zidana: Díky Bohu, že se mi nic nestalo

Francouzský fotbalista Zinedine Zidane se ve finále mistrovství světa nechává...

Bývalý italský obránce Marco Materazzi uvedl, že mu tragické úmrtí španělského fotbalisty Jesúse de Miguela po srážce se soupeřem připomnělo jeho slavný incident se Zinédinem Zidanem ve finále...

13. listopadu 2026

Mužatko! Patříš k plotně! Boxerská královna Bytyqi o předsudcích a Macinkovi

Premium
Ústecká boxerka Fabiana Bytyqi ukončila kariéru.

Sny nemají pohlaví! I bývalou boxerskou mistryni světa Fabianu Bytyqi Richter rozčílil ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě), když mluvil o hokeji jako o mužském sportu nebo...

13. listopadu 2026

Budíček pro Španěly, tepou média mistry. Naše série? Chytří lidé ji docení, řekl kouč

Kouč španělských mistrů světa Luis de la Fuente v diskusi s trenérem českých...

Usmíval se a chvílemi s přítomnými novináři dokonce žertoval. Když se při jedné z odpovědí rozmáchl a rukou pootočil mikrofon, který vyloudil nepříjemný zvuk, gestem se omluvil a špitl: „Dnes se mi...

13. listopadu 2026  10:40

Muchová vs. Andrejevová v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Karolína Muchová ve druhém zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells

Karolína Muchová zakončí svůj premiérový Turnaj mistryň zápasem proti favoritce, Mirra Andrejevová zatím rozdrtila obě soupeřky. Sledujte utkání v přímém přenosu online, hrát by se mělo v pátek od...

13. listopadu 2026  10:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.