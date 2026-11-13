Bellingham se rozpovídal v rozhovoru pro britský magazín Vogue, jehož titulní stranu v listopadu obsadil. Při fotografování pózoval v elegantních oblecích, značkovém oblečení i za volantem červeného BMW. Právě poslední snímek přitom skrýval poměrně zajímavou skutečnost. Přestože má fotbalista díky spolupráci s automobilkou k dispozici luxusní vůz, sám ho řídit nemůže.
„Nemám řidičský průkaz. Zkoušel jsem to, když jsem působil v Německu, ale nedokázal jsem číst dopravní značky. Ve Španělsku jsem absolvoval praktickou jízdu, ale nedopadlo to dobře,“ přiznal Bellingham. V minulosti přitom hráči Realu Madrid dostali k dispozici hybridní vozy BMW XM v hodnotě přibližně 155 tisíc liber, tedy více než čtyř milionů korun.
Ještě překvapivější bylo jeho další přiznání. „Neumím ani vařit. V tom, co dělám, jsem dobrý, ale ve všem ostatním? Nic moc,“ řekl s nadsázkou. V běžném životě se proto spoléhá na své blízké. „Pomáhají mi přátelé a rodina. Kuchař, uklízečka, máma, kdokoli další,“ popsal s tím, že většinu času věnuje fotbalu a na učení základních každodenních dovedností mu zatím příliš prostoru nezbývá.
Velkou oporou je mu především maminka Denise, která syna doprovází i na pracovní akce a pomáhá mu s organizací života. V minulosti s ním žila také během jeho angažmá v Dortmundu.
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Táto, fotbal je otrava. Koukej na můj věnec ze sedmikrásek. Bellingham o dětské vášni
Bellingham mluvil také o tlaku, který s sebou přináší život na vrcholu profesionálního sportu. Náročný zápasový program se na něm podepsal natolik, že začal vyhledávat podporu, která mu pomáhá zvládat stres. Zároveň si uvědomuje, že ho sledují tisíce mladých fanoušků a mnozí k němu vzhlížejí.
„Nikdy jsem nezačal hrát fotbal kvůli tomu, abych byl pro někoho vzorem. Když ale mluvíme o odpovědnosti, právě ta pro mě znamená hodně,“ vysvětlil. „Nechci, aby si lidé mysleli, že jsem dokonalý,“ dodal.
V rozhovoru přišla řeč také na jeho mladšího bratra Jobeho, který se poprvé dostal do nominace anglické seniorské reprezentace. Oba sourozenci spolu vyrůstali u fotbalu a jejich otec Mark byl v nižších soutěžích obávaným kanonýrem.
Jude přiznal, že trenéra Thomase Tuchela na bratrovy schopnosti opakovaně upozorňoval. Možnost zahrát si jednou za Anglii společně by pro něj podle vlastních slov znamenala víc než jakákoli získaná trofej.