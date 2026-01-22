Netflix přináší novou sportovní sérii. Ukáže cestu krasobruslařů za olympijským snem

Netflix přichází s další dokumentární sérií se sportovní tematikou. Novinka Flitry a zlato: Tanec na ledě nabídne pohled do světa krasobruslení, premiéru má 1. února.
Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron během volného tance na...

Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron během volného tance na francouzské Grand Prix. | foto: Reuters

Piper Gillesová a Paul Poirier ve svém volném tanci na MS v Bostonu.
Madison Chocková a Evan Bates ve svém rytmickém tanci.
Madison Chocková a Evan Bates na mediálním setkání amerických olympioniků v New...
Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francie se radují ze zlaté medaile...
Seriál sleduje tři páry v olympijské sezoně, kdy se každý detail počítá a cílem je jediné: medaile na hrách v Miláně a Cortině.

Za projektem stojí tvůrčí tým, který připravil oceňovaný dokument Simone Biles se zvedá. Tentokrát se zaměřuje nejen na trénink a výkony, ale hlavně na vztahy.

„Na začátku tohoto projektu jsem na všechny své osnovy dala tezi, která zní ‚vztahy, vztahy, vztahy‘,“ vysvětlila režisérka Kate Walshová. „Tento sport závisí na budování vztahů – s partnerem, trenéry i rozhodčími.“

Krasobruslařka Valijevová si odpykala dopingový trest. Vracím se, hlásí

Série bude sledovat americkou dvojici Madison Chocková a Evan Bates, kteří v Pekingu 2022 získali olympijské zlato v týmové soutěži a teď chtějí uspět i jako pár. Dále kanadský tandem Piper Gillesová a Paul Poirier, kteří mají na kontě čtyři medaile ze světových šampionátů. Třetí příběhovou linku pak nabídne francouzský pár Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron.

Právě poslední jména budí největší pozornost. Fournierová Beaudryová dříve závodila za Kanadu, jenže po konci původního spolupráce hledala novou cestu. Její bývalý partner dostal šestiletý zákaz činnosti kvůli podezření ze sexuálního zneužívání a ona následně získala francouzské občanství, aby mohla startovat po boku Cizerona.

Ledová nenávist. Podporoval jsi sexuální predátory, říká ona. Jsi lhářka, reaguje on

Kontroverzím se ale nevyhýbá ani samotný Cizeron. Jeho bývalá kolegyně Gabriella Papadakisová vydává autobiografii, ve které ho popisuje jako dominantního partnera a tvrdí, že se pod jeho tlakem necítila dobře.

Netflix přináší novou sportovní sérii. Ukáže cestu krasobruslařů za olympijským snem

22. ledna 2026

