Aktuálně 24. hráč světa neprožívá povedené období. V Los Cabos skončil ve čtvrtfinále, v Montrealu už ve druhém kole a výraznější stopu nezanechal ani v Cincinnati. V neděli podlehl Portugalci Nunovi Borgesovi dvakrát 4:6 a s turnajem se rozloučil hned na úvod.
Že není v ideálním rozpoložení, přitom osmadvacetiletý Cerúndolo ukázal už před zápasem. Během veřejného tréninku s Joaem Fonsecou se po nepovedeném forhendu obrátil ke svému týmu a nechal emoce naplno vyplout na povrch.
Francisco Cerúndolo, muy enojado durante un entrenamiento con Joao Fonseca.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 16, 2026
🗣 “No puedo jugar. Te juro me quiero ir a Buenos Aires”
🗣 “No quiero jugar más. Odio jugar esta gira con mi vida” pic.twitter.com/stggkausvW
„Nemůžu hrát. Chci se vrátit do Buenos Aires. Už nechci hrát. Tenhle turnaj opravdu nesnáším,“ křičel.
Záběry rozčilujícího se tenisty se rychle rozšířily po sociálních sítích a mnozí fanoušci nad jeho chováním kroutí hlavami. „Velmi nutně potřebuje psychiatra. Něco s ním není v pořádku,“ napsal jeden z uživatelů na síti X. „Talent na nejlepší desítku světa má, ale hlavu ne. Svého vrcholu už zřejmě dosáhl,“ přidal další.
Jeden z komentujících přidal srovnání s Cerúndolovým mladším bratrem Juanem Manuelem, aktuálně 51. hráč světa. „Ten nemá možná tolik přirozeného nadání, ale hraje s mnohem větším nasazením,“ konstatoval.
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