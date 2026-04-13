Nešla byste se mnou na rande? Moderátor žertoval s olympijskou medailistkou

Moderátor a komik Funny Marco se během natáčení svého podcastu Open Thoughts postaral o nečekaný moment. Jeho hostem byla ragbistka Ilona Maherová a z nenuceného rozhovoru nakonec vzešlo pozvání na rande. Olympijská medailistka z Paříže nabídku bez váhání přijala.
Ragbistka Ilona Maherová

Ragbistka Ilona Maherová | foto: Profimedia.cz

Ilona Maherová během rozhovoru vysvětlovala, že po medailovém úspěchu na olympijských hrách se její život v mnohém změnil k lepšímu. Stálý vztah ale zatím nemá.

„Pořád si myslím, že by ve vztahu měla být galantnost — podržet dveře, jít po straně blíž k silnici… prostě etiketa,“ řekla držitelka olympijského bronzu.

Na první schůzce by podle ní měl účet zaplatit muž, později už s placením sama problém nemá. V patnácté minutě zhruba tři čtvrtě hodinového podcastu pak zmínila, že v minulosti randila s muži z byznysu a finančního světa. Na to Marco pohotově zareagoval: „Mám nějaké peníze. Mohli bychom spolu jít na rande?“

Maherová bez zaváhání odpověděla: „Jo, jasně, kdy? (...) Ale neutekl bys?“ „Od tebe ne,“ ujistil ji Marco. Když se pak ragbistka zeptala, jestli si bude moct dát na schůzce i dražší koktejl, komik ji potěšil odpovědí: „Můžeš si dát, co budeš chtít.“

O svém milostném životě Maherová mluvila už dřív. V říjnu 2024 se svěřila magazínu People, že už „roky nebyla na rande“.

„Nikdy jsem vlastně neměla někoho, kdo by přišel na moje ragbyové zápasy. Někoho, kdo je opravdu hrdý na to, když zazářím,“ uvedla.

Ani na sociálních sítích ji podle jejích slov muži zrovna nezahrnují pozorností. „Moje zprávy jsou plné samých milých maminek, které mi děkují, že jsem inspirovala jejich dcery. A já si říkám: Kde jsou hráči NFL? Nebo miliardáři?“ dodala s nadsázkou.

Díky svému humornému nadhledu na vztahy si Ilona Maherová získala spoustu fanoušků. Po zprávách o zrušení chystané série americké reality show The Bachelorette kvůli kontroverzím kolem hlavní účastnice Taylor Frankie Paulové se tak objevily i hlasy, které navrhovaly, že by Paulovou v pořadu mohla nahradit právě Maherová. Show je obrácenou verzí pořadu The Bachelor, který je známý i v Čechách. Více mužů se zde uchází o jednu ženu.

Nešla byste se mnou na rande? Moderátor žertoval s olympijskou medailistkou

