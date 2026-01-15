Čtyřnásobná grandslamová vítězka spolupracuje se značkou Nike už od roku 2019 a právě její grandslamové kolekce patří k těm nejsledovanějším. V minulých sezonách se inspirovala květinovými motivy. V Melbourne oblékla slunečnice, na Roland Garros připomněla japonskou sakuru a na US Open zaujala růžovým motivem růží. Každý outfit měl jasný příběh a symboliku.
Ani tentokrát Ósakaová od výrazného stylu neustoupila. Ještě před startem sezony avizovala, že její letošní grandslamové oblečení bude „zaručeným hitem“, a zároveň připustila, že ne každý ho dokáže ocenit. „Vím, že to vyvolá různé reakce, často i negativní,“ naznačila už dříve.
Podle spekulací by měla v Melbourne nastoupit v modrozeleném outfitu s mramorovým efektem, doplněném bílými a modrými prvky a výraznými volánky. Právě ty se staly terčem kritiky tenisových fanoušků, kteří design označili za přehnaný nebo nepraktický.
Ósakaová si však z negativních reakcí těžkou hlavu nedělá. Na sociálních sítích dala jasně najevo, že její módní volby nejsou pro každého. „Pokud jste nekultivovaní, nebudete rozumět mým tenisovým outfitům. Holky, které to chápou, to chápou,“ napsala s lehkou nadsázkou na síti Threads.
Zároveň zdůraznila, že za každým jejím outfitem stojí konkrétní myšlenka. „Všechny moje outfity mají svůj příběh a důvod existence. Je mi líto, ale trvám na svém,“ vzkázala fanouškům.