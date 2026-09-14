Kampaň americké společnosti Novig, která provozuje trh se sportovními predikcemi, zachycuje Sweeney jen v minimálním množství oblečení nebo zcela bez něj. Tělo si přitom herečka zakrývá především sportovním vybavením.
Reklama nyní čelí ostré kritice ze strany sportovkyň. Ty jí vyčítají především sexualizaci ženského sportu, proti níž se dlouhodobě snaží bojovat. Ozvala se například bývalá olympijská plavkyně Ariarne Titmusová, která na sociálních sítích uvedla, že věřila, že podobně pojatý marketing už patří minulosti.
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Myslíte si, že se vyznáte ve sportu? Dokažte to, vyzývá nahá Sydney Sweeney
„Nedokážu popsat, jak moc mě to rozčílilo, když jsem to viděla,“ napsala čtyřnásobná olympijská vítězka na instagramu.
„Není to jen facka do tváře každé ženě, která zasvětila svůj život zdokonalování svého sportu, ale také každé ženě, která má sport ráda pro to, čím skutečně je – týmovou prací, přátelstvím, odhodláním, výjimečností a sounáležitostí. Jak můžeme žít ve světě, kde je vydělávání peněz na ženském těle a sexualizace ženského sportu pořád ještě běžnou věcí?“ uvedla.
Reklamu odsoudily i další sportovkyně. Americká gymnastka Gracie Kramerová zveřejnila sestřih ze svých závodů s komentářem: „Nevím, co to Sydney Sweeney dělala, ale takhle vypadá sportující žena.“
Na její příspěvek navázaly další. Například australská olympijská plavkyně Lani Pallisterová na instagramu zveřejnila video zachycující její tréninky, závody i získané medaile. Vlastní sestřih přidala také sprinterka Bree Rizzová.
Australský institut sportu pak ve své verzi představil lukostřelbu, gymnastiku, box či softball a nabídl také pohled do zákulisí sportu zaměřený na ženy.
Stříbrná olympijská medailistka ve vodním pólu Tilly Kearnsová shrnula: „Novou sportovní reklamu Sydney Sweeney naprosto nesnáším.“
Mistryně světa v boxu Skye Nicolsonová zase zdůraznila, že problém podle ní nespočívá v tom, že ženy ve sportu mohou působit sexy, ale ve způsobu, jakým reklama ženská těla využívá k propagaci produktu.
„Je velký rozdíl mezi tím vypadat ‚sexy‘ díky tomu, že sportujete, a používáním sexu k prodeji ‚sportu‘,“ napsala ve stories na instagramu a sama následně připojila svůj sestřih ze sportovních příprav a zápasů. „Stop sexualizaci žen ve sportu,“ napsala k němu.
Není to poprvé, kdy účast hvězdy seriálu Euforie v reklamní kampani vyvolala kontroverzi. Podobné pobouření vzbudila v roce 2025 reklama značky American Eagle s heslem „Sydney Sweeney has great jeans“, v překladu „Sydney Sweeney má skvělé džíny“.
Kampaň stavěla na slovní hříčce mezi anglickými výrazy „genes“ a „jeans“, tedy geny a džíny. Podle kritiků však reklama pracovala se zastaralým stereotypem ideálu krásy spojovaným se světlou pletí, štíhlou postavou, blond vlasy a modrýma očima. Někteří proto tvrdili, že její rétorika připomíná jazyk eugeniky až nacismu.