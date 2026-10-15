Jezdec Alpinu zveřejnil ve středu večer více než dvouminutové video, v němž se zastal svého týmového kolegy Pierra Gaslyho, dalších pilotů, mechaniků i inženýrů.
„Místo toho, abyste mě podporovali, kritizujete ostatní a útočíte na ně. Vím, že si myslíte, že mě tím bráníte, ale ve skutečnosti děláte pravý opak. Nepomáháte tím mně, ani mé budoucnosti. Pokud mi chcete pomoci splnit si můj sen, potřebuji, abyste mi pomohli s tímhle skoncovat. Všichni společně,“ apeloval na své příznivce.
Jeho výzva přichází po další vlně nenávistných komentářů, které zaplavily sociální sítě Alpinu, Pierra Gaslyho i dalších členů stáje po Velké ceně Singapuru. Colapinto musel ze závodu odstoupit kvůli technickým problémům. Část fanoušků však obvinila tým z úmyslného poškození jeho monopostu a opakovaných sabotáží, kterými má údajně zvýhodňovat francouzského jezdce.
Události po singapurském závodě jsou přitom jen špičkou ledovce. Terčem internetových útoků se v posledních týdnech stal vedle Gaslyho také úřadující mistr světa Lando Norris. Ten po vzájemné kolizi v Baku v emocích prohlásil, že by Colapinto měl dostat zákaz startu. Situaci ještě vyostřil následným výrokem o tom, že „někteří jezdci nemají na startovním roštu co dělat“. Po záplavě nenávistných zpráv se za svá slova omluvil.
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Trpí tím i naši blízcí. Colapinto poslal vzkaz agresivním fanouškům F1
S agresivními reakcemi argentinských příznivců mají zkušenosti také Júki Cunoda a Esteban Ocon, kteří se v minulosti rovněž stali jejich terčem po kolizích s Colapintem.
Sám Argentinec se přitom v minulých týdnech svých fanoušků zastával. Upozorňoval, že podobné chování není výsadou jeho příznivců a že také on dostává výhrůžné zprávy od podporovatelů jiných pilotů. Současně vyzýval k boji proti kyberšikaně.
Nyní však svůj apel směřoval přímo k vlastním fanouškům. Zároveň oznámil, že si od sociálních sítí na nějakou dobu odpočine. Chce se naplno soustředit na svou závodní kariéru.