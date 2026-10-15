Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nepomáháte mi. Collapinto poslal vzkaz agresivním fanouškům a zmizel ze sítí

Autor:
  11:08
Argentinský pilot Franco Colapinto.

Argentinský pilot Franco Colapinto. | foto: Asanka Brendon RatnayakeAP

Franco Colapinto z Alpine běhen tréninku v Japonsku
Franco Colapinto při tréninku na Velkou cenu Austrálie.
Franco Colapinto při tréninku na Velkou cenu Austrálie.
Colapinto ze stáje Alpine neprošel prvním kole kvalifikace.
8 fotografií
Argentinský pilot formule 1 Franco Colapinto má početnou základnu oddaných fanoušků. Někteří však svého favorita brání tak vehementně, že neváhají na sociálních sítích urážet a napadat ostatní jezdce ani členy jeho týmu. Nyní však došla trpělivost i samotnému závodníkovi. Veřejně je vyzval, aby s nenávistnými útoky přestali.

Jezdec Alpinu zveřejnil ve středu večer více než dvouminutové video, v němž se zastal svého týmového kolegy Pierra Gaslyho, dalších pilotů, mechaniků i inženýrů.

„Místo toho, abyste mě podporovali, kritizujete ostatní a útočíte na ně. Vím, že si myslíte, že mě tím bráníte, ale ve skutečnosti děláte pravý opak. Nepomáháte tím mně, ani mé budoucnosti. Pokud mi chcete pomoci splnit si můj sen, potřebuji, abyste mi pomohli s tímhle skoncovat. Všichni společně,“ apeloval na své příznivce.

Jeho výzva přichází po další vlně nenávistných komentářů, které zaplavily sociální sítě Alpinu, Pierra Gaslyho i dalších členů stáje po Velké ceně Singapuru. Colapinto musel ze závodu odstoupit kvůli technickým problémům. Část fanoušků však obvinila tým z úmyslného poškození jeho monopostu a opakovaných sabotáží, kterými má údajně zvýhodňovat francouzského jezdce.

Události po singapurském závodě jsou přitom jen špičkou ledovce. Terčem internetových útoků se v posledních týdnech stal vedle Gaslyho také úřadující mistr světa Lando Norris. Ten po vzájemné kolizi v Baku v emocích prohlásil, že by Colapinto měl dostat zákaz startu. Situaci ještě vyostřil následným výrokem o tom, že „někteří jezdci nemají na startovním roštu co dělat“. Po záplavě nenávistných zpráv se za svá slova omluvil.

Trpí tím i naši blízcí. Colapinto poslal vzkaz agresivním fanouškům F1

S agresivními reakcemi argentinských příznivců mají zkušenosti také Júki Cunoda a Esteban Ocon, kteří se v minulosti rovněž stali jejich terčem po kolizích s Colapintem.

Sám Argentinec se přitom v minulých týdnech svých fanoušků zastával. Upozorňoval, že podobné chování není výsadou jeho příznivců a že také on dostává výhrůžné zprávy od podporovatelů jiných pilotů. Současně vyzýval k boji proti kyberšikaně.

Nyní však svůj apel směřoval přímo k vlastním fanouškům. Zároveň oznámil, že si od sociálních sítí na nějakou dobu odpočine. Chce se naplno soustředit na svou závodní kariéru.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Nguyenová Tanová vs. SamsonTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Nguyenová Tanová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
15. 10. 13:15
  • 5.32
  • -
  • 1.11
Šalková vs. HrunčákováTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Šalková vs. Hrunčáková //www.idnes.cz/sport
15. 10. 13:50
  • 1.68
  • -
  • 2.08
Fearnley vs. KumstátTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Fearnley vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
15. 10. 15:00
  • 1.38
  • -
  • 2.76
Mrva vs. MaestrelliTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Mrva vs. Maestrelli //www.idnes.cz/sport
15. 10. 17:00
  • 1.99
  • -
  • 1.74
Litvínov vs. Hradec Kr.Hokej - 11. kolo - 15. 10. 2026:Litvínov vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
15. 10. 17:30
  • 2.65
  • 4.09
  • 2.28
Sparta vs. Lillestr?mFotbal - 2. kolo - 15. 10. 2026:Sparta vs. Lillestr?m //www.idnes.cz/sport
15. 10. 18:45
  • 1.33
  • 5.62
  • 8.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Promoce Terezy Voborníkové

Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...

Komu se (ne)povedl start extraligy? Vybrali jsme opory i hráče, kteří musí přidat

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

První měsíc nové extraligové sezony utekl rychle. Nastal čas dělat závěry? Ještě ne, ale odehraná porce zápasů už něco ukázala. Třeba i to, koho zastihl start základní části ve slušné formě a kdo...

V Turecku vyhrožovali jeho rodině, myslel si, že skončí. Teď Novák vyhlíží poháry

Premium
Radost fotbalistů Jablonce po gólu Filipa Nováka v utkání proti Baníku Ostrava.

V Turecku si udělal solidní renomé. Není se co divit. Po čtyřech a půl letech stabilních a kvalitních výkonů si houževnatí nadšenci tamního fotbalu jméno Filip Novák vybaví docela jasně. Letos na...

15. října 2026

Sparta – Lilleström v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, kurzy a statistiky

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Jaroslava Zeleného (vlevo).

Fotbalisty Sparty čeká druhé vystoupení v letošním ročníku Evropské ligy. Ve čtvrtek přivítají na Letné norský Lilleström. Podívejte se na předpokládané sestavy, statistiky, kurzy a informace o...

15. října 2026  11:32

Martinec: Ať se z první ligy nepadá. I v Litoměřicích pracuji na titulu Sparty

23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa liga....

Aby pomohl hokejové Spartě k extraligovému zlatu, trénuje Litoměřice. Tedy prvoligovou farmu. Pětapadesátiletého Patrika Martince úmorné, už skoro dvě dekády trvající čekání irituje: „Rád bych se...

15. října 2026  11:12

Nepomáháte mi. Collapinto poslal vzkaz agresivním fanouškům a zmizel ze sítí

Argentinský pilot Franco Colapinto.

Argentinský pilot formule 1 Franco Colapinto má početnou základnu oddaných fanoušků. Někteří však svého favorita brání tak vehementně, že neváhají na sociálních sítích urážet a napadat ostatní jezdce...

15. října 2026  11:08

Trest na 15 let a pokuta 150 tisíc. Sudí Vejtasa pyká za fotbalovou korupční kauzu

Simon Vejtasa

Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 000 korun. O verdiktu etické komise informovala Fotbalová asociace ČR na svém webu.

15. října 2026  10:53,  aktualizováno  11:07

V Brně selhal, teď se Svozil pokusí o restart. Zapadá do koncepce, hlásí Litvínov

Stanislav Svozil v akci v přípravném utkání proti Slovanu Bratislava.

Hokejový obránce Stanislav Svozil bude působit v extraligovém Litvínově. Severočeši převzali smlouvu bývalého juniorského reprezentanta od Komety Brno, která s třiadvacetiletým bekem přestala počítat...

15. října 2026  11:03

MS v dráhové cyklistice 2026: Program, Češi, disciplíny a kde sledovat

Nizozemští dráhoví cyklisté Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen a Roy van den...

Mistrovství světa v dráhové cyklistice 2026 se uskuteční od 14. do 18. října v čínské Šanghaji. Na šampionát je přihlášeno přes 475 závodníků ze 47 zemí, včetně dvanácti českých reprezentantů. Během...

15. října 2026  10:47

Někteří čeští sportovci nepojedou na univerziádu. Kvůli účasti Rusů

Tomáš Habarta překonává v rozběhu dva závodníky.

Na zimní univerziádu do Číny nepojedou čeští sportovci v odvětvích, jejichž mezinárodní federace zakazují start Rusů a Bělorusů. Na vrcholné sportovní akci pro vysokoškoláky, kterou organizuje...

15. října 2026  10:32

Nemoc, měsíc bez kola, pak návrat do formy. Stošek o gravelovém MS i sezoně

Martin Stošek (vpravo) během mistrovství světa na gravelu v Austrálii, před ní...

Z Austrálie se už vrátil domů a říká, že jet lag a únava se začínají hlásit o slovo. „Trochu bojuju, ale sezona je u konce, tak mě ani tolik netrápí, jestli se teď pár dní nevyspím a nebudu se cítit...

15. října 2026  10:25

Brunesovo trápení a jedenáct zápasů bez gólu. Data naznačují, že sérii brzy zlomí

Sparťanský útočník Jonatan Brunes po neproměněné šanci

Pravidelní sledující polské nejvyšší soutěže by nevěřili vlastním očím. Jonatan Braut Brunes a jedenáct zápasů bez gólu? Anomálie! Zatímco dříve norský fotbalista sázel jeden za druhým, ve Spartě mu...

15. října 2026  9:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hokejisté překvapili speciálními dresy. Dělali reklamu erotickým pomůckám

Speciální dresy týmu HC Sierre použité při rozbruslení 10. října 2026

Utkání druhé nejvyšší švýcarské hokejové ligy mezi Churem a Sierre zaujalo víc než samotným výsledkem děním před úvodním vhazováním. Hostující hráči totiž během rozbruslení předvedli neobvyklou...

15. října 2026  8:55

Musíme si dávat pozor na všechno! Těžký test pro Jablonec, čeká ho lídr Bundesligy

Lukas Kubler slaví první branku Freiburgu proti Braze.

Bayern Mnichov, Dortmund či Leverkusen? Ne! Senzačním lídrem německé Bundesligy je nenápadný, ale velmi silný Freiburg, na jehož stadionu nastoupí ve čtvrtek večer fotbalisté Jablonce v úvodní bitvě...

15. října 2026  8:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.