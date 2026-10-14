Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nemůžu přece celý den jen běhat. Olympijské vítězce vadí kritika fanoušků

Autor:
  15:13
Britka Keely Hodgkinsonová se raduje z olympijského triumfu v běhu na 800 metrů.

Britka Keely Hodgkinsonová se raduje z olympijského triumfu v běhu na 800 metrů. | foto: AP

Keely Hodgkinsonová
Keely Hodgkinsonová představila na ženském mítinku Athlos v Londýně unikání...
Keely Hodgkinsonová
Keely Hodgkinsonová představila na ženském mítinku Athlos v Londýně speciální...
26 fotografií
Britská atletka Keely Hodgkinsonová se nevěnuje pouze závodní kariéře. Čas věnuje i sociálním sítím. Olympijská vítězka v běhu na 800 metrů se ráda pochlubí módními outfity nebo fotografiemi z osobního života. Právě kvůli tomu se však stala terčem kritiky.

Hodgkinsonová ráda experimentuje s módou. V uplynulých dnech se při pobytu v New Yorku předvedla například v džínovém kompletu.

Ačkoliv za svůj styl oblékání i vysportovanou postavu sklízí v komentářích převážně pochvaly, objevují se pokaždé i negativní reakce. Někteří lidé mají kvůli podobným snímkům dojem, že se čtyřiadvacetiletá běžkyně věnuje více zábavě než sportu. Hodgkinsonová se nyní proti podobným názorům ohradila.

„Sociální sítě používám čistě pro zábavu. Nijak zvlášť nad tím nepřemýšlím. Věřte tomu, nebo ne, ale sportovci mají mimo stadion spoustu volného času. Nemůžu přece celý den jen běhat,“ uvedla v podcastu stanice Sky Sports.

Přiznala přitom, že ji podobné komentáře dokážou pořádně rozčílit. Fanoušci podle ní vidí jen zlomek jejího života a netuší, kolik času věnuje náročné přípravě.

„Lidé si myslí, že sportovec musí trénovat celý den. To ale z dlouhodobého hlediska není udržitelné. S kamarády rádi blbneme a užíváme si legraci. Když odjedu na tréninkové soustředění, máme vedle všech těch hodin tréninku také spoustu času, který potřebujeme nějak vyplnit,“ vysvětlila.

I proto si před rokem založila vlastní kanál na YouTube, kde chce ukázat, co život profesionální atletky skutečně obnáší. Zároveň ale přiznala, že její vztah k sociálním sítím není jednoduchý. „Trochu je miluji, trochu nenávidím. Myslím, že to tak má každý,“ řekla.

Podobné kritice čelí i další sportovní hvězdy. Například běloruská tenistka Aryna Sabalenková, která na sociálních sítích vedle sportovních úspěchů sdílí také spolupráce s luxusními značkami nebo zážitky ze soukromí. Když se jí v letošní sezoně na kurtu nedařilo, někteří fanoušci její neúspěchy přičítali právě influencerským aktivitám a bohatému společenskému životu. Podle kritiků se kvůli nim dostatečně nesoustředila na tenis a přišla proto o pozici světové jedničky.

Catwoman Keely. Jako bych na sobě nic neměla, chválí si šampionka nový overal
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Knutsonová vs. BandecchiováTenis - Osmifinále - 14. 10. 2026:Knutsonová vs. Bandecchiová //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 7:6, 6:6
  • 1.09
  • -
  • 7.15
Giustino vs. VrbenskýTenis - Osmifinále - 14. 10. 2026:Giustino vs. Vrbenský //www.idnes.cz/sport
Živě7:5, 2:1
  • 1.09
  • -
  • 7.15
Most/Souš vs. BenátkyFotbal - 3. kolo - 14. 10. 2026:Most/Souš vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.50
  • 3.40
  • 2.00
SaiPa vs. PlzeňHokej - 6. kolo - 14. 10. 2026:SaiPa vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 1.57
  • 4.83
  • 4.29
Chomutov vs. Frýdek-M.Hokej - 12. kolo - 14. 10. 2026:Chomutov vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Havířov vs. LitoměřiceHokej - 12. kolo - 14. 10. 2026:Havířov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 2.46
  • 4.10
  • 2.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Promoce Terezy Voborníkové

Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...

Veselý Brunes vtipkoval s novináři. Musím ale Spartě splatit důvěru, uvědomuje si

Sparťanský útočník Jonatan Brunes na tiskové konferenci před pohárovým zápasem...

Několikrát svými odpověďmi rozesmál celý sál. Třeba při otázce na život v Praze, když ho měl srovnat s belgickou Lovaní či polskou Čenstochovou. „Praha je skvělé město. Hodně rušné, tolik živé, těch...

14. října 2026  15:40

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...

14. října 2026  15:31

MS v dráhové cyklistice 2026: Program, Češi, disciplíny a kde sledovat

Nizozemští dráhoví cyklisté Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen a Roy van den...

Mistrovství světa v dráhové cyklistice 2026 se uskuteční od 14. do 18. října v čínské Šanghaji. Na šampionát je přihlášeno přes 475 závodníků ze 47 zemí, včetně dvanácti českých reprezentantů. Během...

14. října 2026  15:15

Nemůžu přece celý den jen běhat. Olympijské vítězce vadí kritika fanoušků

Britka Keely Hodgkinsonová se raduje z olympijského triumfu v běhu na 800 metrů.

Britská atletka Keely Hodgkinsonová se nevěnuje pouze závodní kariéře. Čas věnuje i sociálním sítím. Olympijská vítězka v běhu na 800 metrů se ráda pochlubí módními outfity nebo fotografiemi z...

14. října 2026  15:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.