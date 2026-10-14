Hodgkinsonová ráda experimentuje s módou. V uplynulých dnech se při pobytu v New Yorku předvedla například v džínovém kompletu.
Ačkoliv za svůj styl oblékání i vysportovanou postavu sklízí v komentářích převážně pochvaly, objevují se pokaždé i negativní reakce. Někteří lidé mají kvůli podobným snímkům dojem, že se čtyřiadvacetiletá běžkyně věnuje více zábavě než sportu. Hodgkinsonová se nyní proti podobným názorům ohradila.
„Sociální sítě používám čistě pro zábavu. Nijak zvlášť nad tím nepřemýšlím. Věřte tomu, nebo ne, ale sportovci mají mimo stadion spoustu volného času. Nemůžu přece celý den jen běhat,“ uvedla v podcastu stanice Sky Sports.
Přiznala přitom, že ji podobné komentáře dokážou pořádně rozčílit. Fanoušci podle ní vidí jen zlomek jejího života a netuší, kolik času věnuje náročné přípravě.
„Lidé si myslí, že sportovec musí trénovat celý den. To ale z dlouhodobého hlediska není udržitelné. S kamarády rádi blbneme a užíváme si legraci. Když odjedu na tréninkové soustředění, máme vedle všech těch hodin tréninku také spoustu času, který potřebujeme nějak vyplnit,“ vysvětlila.
I proto si před rokem založila vlastní kanál na YouTube, kde chce ukázat, co život profesionální atletky skutečně obnáší. Zároveň ale přiznala, že její vztah k sociálním sítím není jednoduchý. „Trochu je miluji, trochu nenávidím. Myslím, že to tak má každý,“ řekla.
Podobné kritice čelí i další sportovní hvězdy. Například běloruská tenistka Aryna Sabalenková, která na sociálních sítích vedle sportovních úspěchů sdílí také spolupráce s luxusními značkami nebo zážitky ze soukromí. Když se jí v letošní sezoně na kurtu nedařilo, někteří fanoušci její neúspěchy přičítali právě influencerským aktivitám a bohatému společenskému životu. Podle kritiků se kvůli nim dostatečně nesoustředila na tenis a přišla proto o pozici světové jedničky.
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