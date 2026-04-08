Neměla jsem šanci se rozloučit. Vonnová promluvila o možném návratu k lyžování

Lindsey Vonnová znovu rozvířila debatu o své sportovní budoucnosti. Americká lyžařská legenda připustila, že její příběh možná ještě není u konce. V rozhovoru pro pořad Today totiž naznačila, že další návrat k závodění úplně nevylučuje.
Lindsey Vonnová na tiskové konferenci před olympijskými hrami.

Jedna z nejúspěšnějších sjezdařek historie na olympijských hrách v Miláně a Cortině utrpěla komplikovanou zlomeninu holenní kosti a podstoupila několik náročných operací. To vše jen krátce poté, co si při závodě Světového poháru přetrhla přední zkřížený vaz.

Přesto svůj návrat k lyžování definitivně neuzavírá. „Nevím, co přinese budoucnost. Ale vím, že bych byla šťastná, kdybych mohla znovu závodit,“ řekla v rozhovoru s novinářem Craigem Melvinem. Právě neuzavřený příběh ji podle vlastních slov žene dál. „Nikdy jsem neměla tu poslední jízdu,“ dodala.

Vonnová ukončila kariéru už v roce 2019, k lyžování se ale překvapivě vrátila v roce 2024. Letošní sezona pro ni byla podle vlastních slov mimořádně silná a návrat si užívala. O to víc ji mrzí, že ji zastavil pád na olympiádě.

„Nechci, aby mě definovalo těch pár sekund. Sezona byla skvělá a dokázala jsem věci, které se zatím nikomu nepovedly,“ popsala. Zároveň ale přiznává i pochybnosti. „Jsem nejistá jako každý jiný. Nevím, jak si mě lidé budou pamatovat,“ dodala.

K možnému comebacku ji paradoxně může popostrčit i vlastní rodina. Její otec po zranění prohlásil, že by měla s kariérou skončit. Vonnová ale reagovala s nadsázkou: „Když mi někdo řekne, že to nezvládnu, většinou mě to spíš motivuje.“

Momentálně se jednačtyřicetiletá lyžařka soustředí především na návrat do běžného života. Denně absolvuje náročnou rehabilitaci, která údajně zahrnuje hodiny fyzioterapie, cvičení i pobyt v hyperbarické komoře.

