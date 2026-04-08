Neměla jsem šanci se rozloučit. Vonnová promluvila o možném návratu k lyžování

Jedna z nejúspěšnějších sjezdařek historie na olympijských hrách v Miláně a Cortině utrpěla komplikovanou zlomeninu holenní kosti a podstoupila několik náročných operací. To vše jen krátce poté, co si při závodě Světového poháru přetrhla přední zkřížený vaz.
Přesto svůj návrat k lyžování definitivně neuzavírá. „Nevím, co přinese budoucnost. Ale vím, že bych byla šťastná, kdybych mohla znovu závodit,“ řekla v rozhovoru s novinářem Craigem Melvinem. Právě neuzavřený příběh ji podle vlastních slov žene dál. „Nikdy jsem neměla tu poslední jízdu,“ dodala.
Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair
Vonnová ukončila kariéru už v roce 2019, k lyžování se ale překvapivě vrátila v roce 2024. Letošní sezona pro ni byla podle vlastních slov mimořádně silná a návrat si užívala. O to víc ji mrzí, že ji zastavil pád na olympiádě.
„Nechci, aby mě definovalo těch pár sekund. Sezona byla skvělá a dokázala jsem věci, které se zatím nikomu nepovedly,“ popsala. Zároveň ale přiznává i pochybnosti. „Jsem nejistá jako každý jiný. Nevím, jak si mě lidé budou pamatovat,“ dodala.
Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové
K možnému comebacku ji paradoxně může popostrčit i vlastní rodina. Její otec po zranění prohlásil, že by měla s kariérou skončit. Vonnová ale reagovala s nadsázkou: „Když mi někdo řekne, že to nezvládnu, většinou mě to spíš motivuje.“
Momentálně se jednačtyřicetiletá lyžařka soustředí především na návrat do běžného života. Denně absolvuje náročnou rehabilitaci, která údajně zahrnuje hodiny fyzioterapie, cvičení i pobyt v hyperbarické komoře.