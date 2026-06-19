Původní záběr vznikl během utkání, v němž Německo deklasovalo Curacao 7:1. Zachycoval Weitzela mezi dalšími fanoušky na stadionu v Houstonu. Běžná momentka by nejspíš rychle zapadla mezi tisíce podobných fotografií. Jenže po úpravě pomocí umělé inteligence se z ní stal virál.
„Pořád tomu nemůžu uvěřit,“ řekl Weitzel, který do Spojených států dorazil z Alsfeldu, německé stanici hr3.
Upravený snímek, který údajně zachycoval německé fanoušky slavící penaltu Kaie Havertze s Hitlerem uprostřed davu, se začal šířit napříč platformami. Například na síti X nasbíral v jednom z příspěvků více než milion zhlédnutí.
Weitzel si podle svých slov nejprve neuvědomoval, jak rychle se fotografie šíří. On sám navíc na upraveném snímku není jasně rozpoznatelný, jeho syn ale ano. Právě to považuje za nejproblematičtější.
Když se obrázek stal virálním a dokonce na jeho základě vznikla i videa, kde fanoušci spolu s Hitlerem hajlují, rozhodli se Weitzel i jeho blízcí obrátit na policii. Kvůli případu byl v kontaktu i s FBI. Pachatel má podle dosavadních informací pocházet z USA.
Incident si ale nechce nechat zkazit celý šampionát. „Nenecháme si tím vzít dobrý pocit,“ řekl Weitzel s tím, že si chce zbytek pobytu v Severní Americe užít „v dobré náladě a s radostí“. V sobotu plánuje se synem dorazit do Toronta na druhý zápas Německa ve skupině proti Pobřeží slonoviny.