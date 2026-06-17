Německé fotbalisty překvapil na tréninku jedovatý had. To u nás není, reagovali

„Viděli jsme hada a bylo nám řečeno, že je jedovatý. Jeho kousnutí prý není smrtelné, ale dostane vás do nemocnice. Nebezpečné to určitě je,“ řekl kapitán Joshua Kimmich. Přiznal, že k místní fauně má respekt. „V Německu tolik nebezpečných zvířat nemáme,“ dodal.
Německo, které v minulosti mistrovství světa ovládlo už čtyřikrát, je domovem sedmi druhů hadů. Jedovaté jsou ale jen dva z nich. V USA je však situace jiná a fotbalisté si to vyzkoušeli zblízka.
Podle médií narazili na ploskolebce, hada běžného právě v Severní Karolíně, který v dospělosti dosahuje až 80 centimetrů. Tamní komise pro ochranu přírody uvádí, že tento druh stojí až za 90 procenty uštknutí jedovatými hady v celém státě.
Jeho kousnutí bývá bolestivé, většinou ale nebývá život ohrožující. Ploskolebec by neměl patřit mezi agresivní druhy plazů, přesto podle komise platí jednoduché pravidlo: nepřibližovat se a nechat ho být.