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Německá Miss jde do ringu. Kráska má velké cíle, chce být světovou šampionkou

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  19:22

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Genrichová pózuje s boxerskými rukavicemi. | foto: Genrich_Model_Studios

Ještě před pár lety pózovala s korunkou na hlavě, nyní se připravuje na souboje v ringu. Tatjana Genrichová, která v roce 2022 získala titul Miss Německo, se chystá na svůj profesionální boxerský debut. A rozhodně nemá malé ambice. Jejím cílem je jednou získat titul mistryně světa.

Genrichové je 33 let a 14. listopadu ji v magdeburské Messehalle čeká první profesionální zápas. Místo přehlídkového mola tak tentokrát zamíří mezi provazy. A nepůjde jen o náhodný výlet do světa boxu. S tímto sportem má zkušenosti už z mládí.

„Box mě začal bavit už velmi brzy. Ve škole mě často šikanovali a chtěla jsem se nějak bránit. Tak to začalo,“ vysvětlila Genrichová, proč si k boxu našla cestu.

V amatérském ringu se jí přitom dařilo. V letech 2007 až 2009 třikrát za sebou ovládla mistrovství Saska-Anhaltska ve své váhové kategorii a následně nastoupila na sportovní školu v Halle. Poté se ale její život vydal trochu jiným směrem.

V lednu 2022 totiž získala korunku Miss Německo. Box však z jejího života nezmizel. Genrichová dnes provozuje vlastní modelingovou agenturu, v níž má pod smlouvou přibližně 80 modelek, zároveň se ale pět dní v týdnu připravuje v boxerské tělocvičně.

K návratu do ringu jí pomohl promotér Ulf Steinforth. „Protože sponzoruji dívky z ringu na jeho boxerských akcích, jednoho dne mě oslovil a zeptal se, jestli bych se zase nechtěla vrátit k zápasům. Nakonec jsem souhlasila a teď mě čeká profesionální debut,“ popsala Genrichová.

Její promotér už přitom vidí mnohem dál než jen k prvnímu duelu. „Tatjana může jít ve stopách Reginy Halmichové. Má na to všechny předpoklady, neuvěřitelné charisma a je nesmírně ambiciózní,“ řekl Steinforth.

Genrichová se nyní připravuje pod trenérem Dirkem Dzemskim, který v minulosti vedl například bývalého mistra světa Roberta Stieglitze. A trénink rozhodně nefláká. „Pořádně se při tom zapotím. Ale bez práce nejsou koláče. Přesto mě to opravdu baví,“ uvedla.

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Pro Genrichovou není box pouze cestou za sportovním úspěchem. Chce také ukázat dalším ženám, že nemusejí volit mezi kariérou a sportem. „Chci být vzorem pro mladé ženy a ukázat jim, že člověk může být úspěšný v práci i ve sportu,“ řekla.

Ve své váhové kategorii navíc nemusí řešit žádné drastické shazování. Při výšce 170 centimetrů váží 48 kilogramů. „Díky tomu, jak moc sportuji, můžu jíst všechno, dokonce i kousek čokolády,“ říká s úsměvem.

Její první profesionální duel je naplánován na čtyři kola po dvou minutách. Pokud ho zvládne vítězně, může velmi rychle přijít další krok, tím by byl titulový zápas. Úspěch v Magdeburku by jí měl pomoci také k výraznému posunu ve světových žebříčcích, což by ji zařadilo o do boje o její vysněný titul mistryně světa.

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