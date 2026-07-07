Hráči během Wimbledonu bydlí většinou ve velkých domech poblíž areálu, aby měli víc klidu na přípravu. Cobolli se však letos zřejmě zdržel déle, než sám čekal. Po vítězství 7:5, 7:6, 6:3 nad australským soupeřem na kurtu číslo 1 proto využil pozápasový rozhovor i k nečekané prosbě.
„Dám si zmrzlinu a těstoviny. Táta vaří těstoviny s rajčaty a cibulí. Doufám, že se brzy dostaneme do domu. Nejdřív ale nějaký musíme najít, protože teď žádný nemáme. Nemáte někdo tady ve Wimbledonu dům?“ žertoval čtyřiadvacetiletý Ital směrem k publiku.
Později na sociálních sítích s nadsázkou naznačil, že se ubytování nakonec přece jen podařilo sehnat.
„Byl to jeden z nejkrásnějších zápasů v mém životě. Nezapomenutelný den a čeká mě další wimbledonské čtvrtfinále. Děkuji za úžasnou energii,“ napsal Cobolli. Doplnil také, že výhru oslavil hruškovou a čokoládovou zmrzlinou.
Zápas se hrál v náročných podmínkách. Teploty v Londýně vystoupaly nad třicet stupňů a utkání bylo dvakrát přerušeno kvůli divákům, kterým se v horku udělalo nevolno. Cobolli i de Minaur dokonce během pauzy nešli na svá místa u kurtů, ale sedli si vedle sebe do stínu u výsledkové tabule.
Ital si postupem zajistil prémii 480 tisíc liber. Ve čtvrtfinále se ve středu utká s Arthurem Ferym, který vyřadil Grigora Dimitrova.