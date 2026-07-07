Nemáte tu někdo dům? Tenista po výhře ve Wimbledonu sháněl ubytování

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  12:53
Flavio Cobolli slaví postup do čtvrtfinále Wimbledonu

Flavio Cobolli slaví postup do čtvrtfinále Wimbledonu | foto: Profimedia.cz

Flavio Cobolli postoupil do čtvrtfinále Wimbledonu
Flavio Cobolli postoupil do čtvrtfinále Wimbledonu
Flavio Cobolli postoupil do čtvrtfinále Wimbledonu
Flavio Cobolli postoupil do čtvrtfinále Wimbledonu
7 fotografií
Italský tenista Flavio Cobolli se po postupu do čtvrtfinále Wimbledonu postaral o úsměvný moment. Po výhře nad Alexem de Minaurem při pozápasovém rozhovoru překvapil přiznáním, že se svým týmem nemá kde bydlet. Za pomoc nabídl zmrzlinu a těstoviny.

Hráči během Wimbledonu bydlí většinou ve velkých domech poblíž areálu, aby měli víc klidu na přípravu. Cobolli se však letos zřejmě zdržel déle, než sám čekal. Po vítězství 7:5, 7:6, 6:3 nad australským soupeřem na kurtu číslo 1 proto využil pozápasový rozhovor i k nečekané prosbě.

„Dám si zmrzlinu a těstoviny. Táta vaří těstoviny s rajčaty a cibulí. Doufám, že se brzy dostaneme do domu. Nejdřív ale nějaký musíme najít, protože teď žádný nemáme. Nemáte někdo tady ve Wimbledonu dům?“ žertoval čtyřiadvacetiletý Ital směrem k publiku.

Později na sociálních sítích s nadsázkou naznačil, že se ubytování nakonec přece jen podařilo sehnat.

„Byl to jeden z nejkrásnějších zápasů v mém životě. Nezapomenutelný den a čeká mě další wimbledonské čtvrtfinále. Děkuji za úžasnou energii,“ napsal Cobolli. Doplnil také, že výhru oslavil hruškovou a čokoládovou zmrzlinou.

Flavio Cobolli a Alex de Minaur během pauzy při osmifinále Wimbledonu

Zápas se hrál v náročných podmínkách. Teploty v Londýně vystoupaly nad třicet stupňů a utkání bylo dvakrát přerušeno kvůli divákům, kterým se v horku udělalo nevolno. Cobolli i de Minaur dokonce během pauzy nešli na svá místa u kurtů, ale sedli si vedle sebe do stínu u výsledkové tabule.

Ital si postupem zajistil prémii 480 tisíc liber. Ve čtvrtfinále se ve středu utká s Arthurem Ferym, který vyřadil Grigora Dimitrova.

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Živě6:1, 5:1
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Mrva vs. VillanuevaTenis - - 7. 7. 2026:Mrva vs. Villanueva //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
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  • 2.72
Siniaková, Townsendová vs. Muhammadová, StollarováTenis - Čtyřhra - osmifinále - 7. 7. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Muhammadová, Stollarová //www.idnes.cz/sport
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Poljak vs. HeideTenis - - 7. 7. 2026:Poljak vs. Heide //www.idnes.cz/sport
7. 7. 14:00
  • 8.69
  • -
  • 1.03
Nosková, Šramková vs. Piterová, SiskováTenis - Čtyřhra - osmifinále - 7. 7. 2026:Nosková, Šramková vs. Piterová, Sisková //www.idnes.cz/sport
7. 7. 14:00
  • 2.22
  • -
  • 1.66
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