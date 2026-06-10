„Všichni Caseyho milují. Moji rodiče ho zbožňují. Je úžasný, je pro mě tou největší oporou a vždycky stojí při mně,“ řekla o svém snoubenci Kordová, která na začátku června vyhrála prestižní US Women’s Open.
Gunderson vyrůstal v Sarasotě na Floridě se svými rodiči a čtyřmi sourozenci a rovněž má blízko ke sportu – v mládí hrál americký fotbal. Právě sportovní prostředí ho přivedlo i k budoucí snoubence. Oba navštěvovali IMG Academy, přípravnou internátní školu a tréninkové centrum v Bradentonu na Floridě.
Na střední škole se spřátelili, romantický vztah mezi nimi vznikl o několik let později. Zatímco Kordová se mezitím vypracovala mezi největší hvězdy ženského golfu, Gunderson se po univerzitní fotbalové kariéře vydal jiným směrem. Zamířil do byznysu a v současnosti působí jako viceprezident společnosti Florida Engineering.
Pár oznámil zásnuby v listopadu 2025 a svatební přípravy jsou už v plném proudu. „Je to vzrušující období. Plánování svatby je ale zároveň hodně náročné a stresující. Budeme se brát u vody. Bude to opravdu krásné,“ svěřila se budoucí nevěsta.
Místo obřadu symbolicky naváže na žádost o ruku, která se rovněž odehrála u moře. Gunderson prý Kordovou na pláži zcela překvapil. Ještě předtím ale nezapomněl požádat o požehnání její rodiče Petra a Reginu Kordovy. Pro tuto příležitost dokonce přinesl ovocné knedlíky.
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Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl
„S manželkou Reginou jsme spolu skoro čtyřicet let. Přesně to si člověk přeje pro své děti, aby šly stejným směrem,“ řekl Petr Korda.
Kromě Nelly se na svatbu chystá také jeho syn Sebastian, který si vezme dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou, dceru bývalého fotbalisty Pavla Nedvěda. Nejstarší dcera Jessica navíc minulý měsíc oznámila, že čeká druhé dítě.