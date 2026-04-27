Americká hráčka českého původu tak dodržela rituál, který je s tímto turnajem dlouhodobě spojený. Do zhruba 1,3 metru hluboké vodní nádrže napravo od osmnáctého greenu skočila „kufrem“ a navázala na tradici sahající až do roku 1988. Ta se dříve odehrávala v ikonickém Poppie’s Pond na hřišti v Mission Hills, než se turnaj přesunul do Houstonu.
„Nohama napřed,“ komentovala s úsměvem svůj skok Kordová, už oblečená ve vítězném bílém županu. „Věděla jsem, že to má hloubku asi jen metr třicet, takže jsem čekala, že na dno narazím docela rychle.“
Tuto tradici si už vyzkoušela při svém prvním triumfu na The Chevron Championship v roce 2024. Tentokrát však do vody neskočila sama. Společnost jí dělali sestra Jessica, která v náručí držela synka Greysona, caddy Jason McDede i další členové jejího týmu.
Nelly Kordová vyhrála první major sezony a vrací se na post světové jedničky
„Bylo to osvěžující. V Houstonu bylo celý víkend velké horko,“ dodala Kordová. „Pokud získám trofej i příště, jdu do vody. Chci, aby tahle tradice pokračovala,“ vysvětlila dcera bývalých českých tenistů Petra Kordy a Reginy Rajchrtové.
Na hřišti během víkendu dominovala od začátku do konce. Žádná ze soupeřek se k ní nepřiblížila na méně než čtyři rány. Přesto přiznala, že závěr nebyl jednoduchý. „Byl to těžký víkend. S takovým náskokem to není psychicky snadné. Jsem ráda, že jsem to zvládla,“ zhodnotila Kordová.