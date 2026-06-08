Nelichotivé plavky? Nebo vadí moje postava? Hvězda ragby brojí proti kritikům

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  12:47
Olympijská medailistka a jedna z nejznámějších tváří ženského ragby Ilona Maherová se po přehlídce plavek magazínu Sports Illustrated rozhodla odpovědět na komentáře, které se objevily pod videem z jejího vystoupení. Kritici zpochybňovali nejen zvolený model, ale nepřímo i její postavu.
Bronzová olympijská medailistka Ilona Maherová se představila na přehlídce...

Bronzová olympijská medailistka Ilona Maherová se představila na přehlídce plavek magazínu Sports Illustrated. | foto: Alexander Tamargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPProfimedia.cz

Bronzová olympijská medailistka Ilona Maherová se představila na přehlídce...
Právě pruhované plavky, které Ilona Maherová oblékla na přehlídce magazínu...
Právě pruhované plavky, které Ilona Maherová oblékla na přehlídce magazínu...
Ragbistka Ilona Maherová během Sports Illustrated Swimsuit launch party 2026
17 fotografií

Devětadvacetiletá Američanka se po přehlídce Miami Swim Week ozvala ve videu na TikToku, kde si z některých reakcí nejprve dělala legraci. „Video z mého vystoupení na molu se objevilo na instagramu a vy jste tam zanechali opravdu ty nejlepší komentáře. Se slovy to prostě umíte,“ poznamenala ironicky.

Maherová následně ukázala fotografii modrobílých jednodílných plavek s hlubokým výstřihem, které na přehlídce oblékla. Někteří komentující například psali: „S těmi plavkami jí ve Sports Illustrated moc nepomohli.“

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Ragbistka ale zdůraznila, že výběr outfitu byl čistě na ní. „Ty plavky jsem si vybrala sama. Docela se mi líbily, hlavně to, jak odhalovaly záda. Chápu vaše názory, ale tohle bylo moje rozhodnutí,“ vysvětlila.

Největší pozornost však vzbudila její reakce na komentáře označující plavky za nelichotivé. „Dobře, slyším vás. Nemyslím si, že to byl nejlepší outfit, jaký jsem kdy měla na sobě. Ale je opravdu nelichotivý? Nebo vám jen vadí, že v těch plavkách vidíte ženu s větší postavou? To mi řekněte vy,“ vzkázala kritikům.

Ilona Maher @ilonamaher

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8. června 2026 v 10:35, příspěvek archivován: 8. června 2026 v 10:35

Bronzová medailistka z olympijských her v Paříži zároveň zmínila, že ani přes negativní reakce nelituje, že na molo vyšla. „Možná jsem ten den nevypadala podle svých představ, ale stejně jsem tam šla. A myslím, že jsem inspirovala spoustu lidí. I když se třeba necítíte na sto procent, pořád se můžete ukázat světu,“ řekla.

Na závěr přidala vzkaz, který vystihuje její dlouhodobý přístup k vlastnímu tělu. „Prostě si ty plavky oblečte. Pokud máte tělo, máte i tělo do bikin,“ prohlásila.

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Podobné debaty nejsou pro Maherovou ničím novým. Na sociálních sítích dlouhodobě mluví o vztahu k vlastnímu tělu a upozorňuje na předsudky, kterým ženy ve vrcholovém sportu často čelí. Opakovaně také zdůrazňuje, že síla a atletická postava nejsou něco, za co by se ženy měly stydět.

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