Už za několik dní odstartuje 23. mistrovství světa ve fotbale, nejsledovanější sportovní událost planety. Vedle týmových úspěchů poutají na šampionátech tradičně velkou pozornost také střelci, jejichž góly rozhodují o medailích i titulech. Někteří už se stali legendami minulosti, jiní se věnují trenérské nebo funkcionářské kariéře a několik z nich se právě chystá svou střeleckou bilanci rozšířit. Připomeňte si patnáctku nejúspěšnějších kanonýrů v historii mistrovství světa.
Autor: koláž iDNES.cz
Miroslav Klose je s 16 góly ve 24 zápasech nejlepším střelcem v historii mistrovství světa. Německý útočník se na šampionátech představil v letech 2002, 2006, 2010 a 2014, přičemž právě na posledním z nich překonal dosavadní rekord Brazilce Ronalda. S reprezentací navíc v roce 2014 získal titul mistrů světa.
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Po skončení hráčské kariéry se vydal na trenérskou dráhu. Působil u německé reprezentace, mládeže Bayernu Mnichov i jako asistent u prvního týmu pod Hansim Flickem. Od roku 2024 vede 1. FC Norimberk a na začátku letošního roku prodloužil smlouvu až do roku 2028.
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Brazilský kanonýr Ronaldo vstřelil na mistrovstvích světa 15 branek v 19 zápasech a léta držel rekord střelců. Na turnajích startoval v letech 1994, 1998, 2002 a 2006, přičemž největší stopu zanechal při brazilském triumfu v roce 2002. Ve finále tehdy dvěma góly rozhodl o vítězství nad Německem.
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Ani po konci kariéry fotbal neopustil. Vedle role ambasadora Rozvojového programu OSN se pustil také do klubového fotbalu a stal se majitelem španělského Valladolidu. Několik let vlastnil i většinový podíl ve svém mateřském klubu Cruzeiro, který však v roce 2024 prodal.
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Pomyslný bronz v historické tabulce střelců mistrovství světa patří Gerdu Müllerovi. Legendární západoněmecký útočník nastřílel 14 branek v pouhých 13 zápasech na šampionátech v letech 1970 a 1974. Právě jeho gól ve finále domácího mistrovství světa 1974 rozhodl o triumfu Západního Německa nad Nizozemskem.
Autor: AP
Jedna z největších střeleckých legend fotbalové historie zemřela v srpnu 2021 ve věku 75 let. Poslední roky života bojoval s Alzheimerovou chorobou, kvůli níž se postupně stáhl z veřejného života.
Autor: Reuters
Francouzský útočník Just Fontaine drží dodnes jeden z nejpozoruhodnějších rekordů mistrovství světa. V roce 1958 nastřílel na jediném šampionátu neuvěřitelných 13 branek v 6 zápasech, což se dosud nikomu nepodařilo překonat. Francii tehdy pomohl k celkovému třetímu místu.
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O vylepšení pozice v historickém žebříčku bude na letošním šampionátu bojovat Lionel Messi. Argentinský kapitán má na kontě stejně jako Just Fontaine 13 branek, k jejich vstřelení ale potřeboval 26 zápasů na mistrovstvích světa v letech 2006, 2010, 2014, 2018 a 2022. Právě na turnaji v Jihoafrické republice sice nastoupil do všech utkání Argentiny, gólově se ale neprosadil. V Kataru si pak konečně splnil svůj velký sen a dovedl Argentinu k titulu mistrů světa.
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Ani ve svých pozdějších letech ještě Messi kariéru neuzavřel. Od roku 2023 působí v americkém Interu Miami a nadále patří mezi nejsledovanější fotbalisty planety.
Autor: Marta Lavandier, AP
Jen o jednu branku méně než Messi nastřílel na mistrovstvích světa Pelé. Brazilská legenda zapsala 12 gólů ve 14 zápasech na turnajích v letech 1958, 1962, 1966 a 1970 a dodnes zůstává jediným fotbalistou, který získal tři tituly mistra světa. I díky výkonům na světových šampionátech bývá často označován za jednoho z nejlepších hráčů všech dob.
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Pelé zemřel 29. prosince 2022 ve věku 82 let. V posledních letech života bojoval s rakovinou tlustého střeva a krátce před koncem roku 2022 podlehl jejím následkům.
Autor: AP
Dalším hráčem, který bude na letošním šampionátu cílit na vyšší příčky historického pořadí střelců, je Kylian Mbappé. Francouzský útočník už má na kontě 12 branek ve 14 zápasech na mistrovstvích světa 2018 a 2022. Ve svých sedmadvaceti letech tak dost možná patří k největším kandidátům na překonání rekordu Miroslava Kloseho.
Autor: AP
Mbappé je stále na vrcholu kariéry. Od roku 2024 obléká dres Realu Madrid a zůstává největší hvězdou francouzské reprezentace, kterou má vést i na nadcházejícím šampionátu.
Autor: Jeanne Accorsini / Sipa Press, Profimedia.cz
Maďarský kanonýr Sándor Kocsis se do historie mistrovství světa zapsal turnajem v roce 1954. V pouhých 5 zápasech tehdy nastřílel 11 branek a stal se nejlepším střelcem šampionátu. Přestože jeho tým patřil k hlavním favoritům, ve finále nakonec překvapivě podlehl Západnímu Německu.
Autor: AFP, Profimedia.cz
Osud jednoho z nejlepších střelců své generace měl tragický konec. Kocsis zemřel v roce 1979 v Barceloně ve věku pouhých 49 let po pádu z nemocničního okna, přičemž okolnosti jeho smrti dodnes vyvolávají spekulace o možné sebevraždě. Do rodného Maďarska byly jeho ostatky převezeny o více než třicet let později.
Autor: FERENC ISZA / AFP, Profimedia.cz
Jürgen Klinsmann nastřílel na mistrovstvích světa 11 branek v 17 zápasech a skóroval na třech po sobě jdoucích turnajích v letech 1990, 1994 a 1998. Hned při své první účasti navíc pomohl Západnímu Německu k zisku titulu mistrů světa.
Autor: imago sportfotodienst, ČTK
Po skončení hráčské kariéry se vydal na trenérskou dráhu. Dovedl německou reprezentaci k bronzu na domácím mistrovství světa 2006, působil v Bayernu Mnichov i u národního týmu USA. Jeho posledním angažmá byla reprezentace Jižní Koreje, u níž skončil v roce 2024.
Autor: DPA / Sven Hoppe, ČTK
Helmut Rahn vstřelil na mistrovstvích světa 10 branek v 10 zápasech a nesmazatelně se zapsal do historie německého fotbalu. Nejvíce se proslavil na šampionátu v roce 1954, kdy ve finále proti favorizovanému Maďarsku vstřelil vítězný gól a rozhodl o takzvaném „Zázraku v Bernu“, prvním titulu mistrů světa pro Západní Německo.
Autor: DPA / dpa Picture-Alliance via AFP, Profimedia.cz
Po skončení kariéry se věnoval podnikání a v rodném Essenu provozoval autosalon. Zemřel v roce 2003, dva dny před svými 74. narozeninami. O rok později mu město odhalilo sochu nedaleko stadionu Rot-Weiss Essen.
Autor: Mario Hommes / DeFodi Images, Profimedia.cz
Mezi nejlepší střelce v historii mistrovství světa patří také Gary Lineker. Anglický útočník zaznamenal 10 branek ve 12 zápasech a nejvíce zazářil na šampionátu v Mexiku v roce 1986, kde se stal s šesti góly nejlepším střelcem turnaje. Anglii pak reprezentoval i na mistrovství světa 1990 v Itálii, kde její cesta skončila v semifinále.
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Po kariéře se stal jednou z nejvýraznějších tváří britských sportovních médií. Dlouhá léta moderoval slavný pořad Match of the Day na BBC, s nímž se rozloučil v roce 2025. Jeho působení v médiích ale provázelo i několik kontroverzí spojených s aktivitami na sociálních sítích.
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Deset branek na mistrovstvích světa vstřelil také Gabriel Batistuta. Argentinský kanonýr se představil na turnajích v letech 1994, 1998 a 2002 a dodnes zůstává jediným hráčem, který na světových šampionátech zaznamenal dva hattricky. Celkem potřeboval na svou bilanci pouhých 12 zápasů.
Autor: Bildbyran Photo Agency, Profimedia.cz
Po ukončení kariéry se stáhl z vrcholového fotbalu a věnoval se především podnikání a životu na rodinné farmě v Argentině. V médiích se čas od času objevuje jako fotbalový komentátor nebo ambasador různých sportovních akcí.
Autor: AP / Pamela Smith, ČTK
Mezi hráče s 10 góly na mistrovstvích světa patří i peruánská legenda Teófilo Cubillas. Na šampionátech v letech 1970, 1978 a 1982 odehrál 13 zápasů a stal se jedním z nejúspěšnějších střelců v historii jihoamerického fotbalu. Dodnes navíc patří mezi pouhé tři hráče, kteří dokázali vstřelit alespoň pět branek na dvou různých mistrovstvích světa.
Autor: AP, ČTK
Cubillas je i desítky let po konci kariéry považován za největší osobnost peruánského fotbalu. Pravidelně se účastní reprezentačních i společenských akcí a v rodné zemi má status sportovní ikony.
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Thomas Müller se na mistrovstvích světa představil v letech 2010, 2014, 2018 a 2022 a během 19 zápasů nastřílel 10 branek. Už při své premiéře v Jihoafrické republice se stal s pěti góly nejlepším střelcem turnaje a o čtyři roky později pomohl Německu k zisku titulu mistrů světa.
Autor: AP
Po mistrovství Evropy 2024 ukončil reprezentační kariéru, v níž odehrál 131 zápasů. V roce 2025 pak po dlouhých letech opustil Bayern Mnichov a zamířil do zámořské MLS, kde obléká dres Vancouveru Whitecaps.
Autor: DPA / Felix Hörhager, ČTK
Bronzový úspěch Polska na mistrovství světa v roce 1974 je neodmyslitelně spojený se jménem Grzegorze Lata. Právě on se sedmi góly ovládl střeleckou tabulku turnaje a celkově nastřílel na světových šampionátech 10 branek ve 20 zápasech.
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Po skončení kariéry se výrazně angažoval ve fotbalovém prostředí. V letech 2008 až 2012 stál v čele Polského fotbalového svazu a dohlížel mimo jiné na pořádání mistrovství Evropy 2012, které Polsko hostilo společně s Ukrajinou. V rodném Mielci je dodnes považován za fotbalovou legendu a místní stadion nese jeho jméno.
Autor: Rafal Guz / EPA, Profimedia.cz