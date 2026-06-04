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Nejúspěšnější střelci v historii fotbalových šampionátů. Jak vypadají dnes?
MS ve fotbale
Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
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MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...
PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?
Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...
Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí
Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...
Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou
Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).
Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané
Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...
Matematik trefil tři vítěze fotbalového MS v řadě. Koho favorizuje tentokrát?
Předpovědi před fotbalovým mistrovstvím světa bývají často jen zbožným přáním fanoušků. Německý matematik Joachim Klement však zaujal tím, že správně určil vítěze posledních tří šampionátů. Teď...
Roland Garros ONLINE: Menšík v semifinále snížil na 1:2, ale ve čtvrté sadě opět ztrácí
Natáhne Jakub Menšík své senzační tažení na tenisovém Roland Garros ještě dál? V semifinále antukového svátku v Paříži prohrál se světovou trojkou Alexanderem Zverevem první dva sety 5:7, 2:6, ale...
Nejlepší Schick, nejhorší známky po Guatemale mají Souček s Chaloupkem
Vyšší výhra než v neděli proti Kosovu (2:1), ale horší výkon. Fanoušci českých fotbalistů noční přípravný zápas proti Guatemale (3:1) v americkém Harrisonu nehodnotili zrovna kladně. Nejlepším hráčem...
Pražské finále v boulderingu bude bez Čechů, Mokroluský skončil třináctý
Finále v boulderingu na Světovém poháru ve sportovním lezení v Praze bude bez české účasti. Ze semifinále nepostoupil mezi osmičku nejlepších jediný český úspěšný kvalifikant Lukáš Mokroluský....
Lyžařský svaz mění šéfa. David Trávníček rezignoval, nahradil ho Petr Veselý
Novým prezidentem Svazu lyžařů ČR je Petr Veselý, bývalý spolumajitel firmy dodávající sportovní vybavení, který v této roli dlouho spolupracoval s lyžařským prostředím. Nahradil Davida Trávníčka,...
První Leclerc, druhý Hamilton. Úvodní trénink v Monaku ovládli piloti Ferrari
Piloti Ferrari potvrdili hned v prvním tréninku roli favoritů Velké ceny Monaka formule 1. Na slavné městské trati byl nejrychlejší místní rodák Charles Leclerc o 226 tisícin sekundy před týmovým...
Zlé znamení pro Francii? Kdepak, jen budíček, říká trenér favoritů šampionátu
Že by špatné znamení? „Ne, je to poučení. Jestli jsme potřebovali budíček, tak nám právě zazvonil,“ pronesl Didier Deschamps, trenér francouzských fotbalistů, finalistů z posledního mistrovství světa...
Siniaková si v Paříži znovu zahraje o titul! V semifinále s Townsendovou dominovaly
Předposlední krok k dalšímu grandslamovému titulu udělala Kateřina Siniaková. Česká tenistka společně s Američankou Taylor Townsendovou v semifinále Roland Garros deklasovaly kanadsko-brazilský pár...
Salačovi to jede i v Maďarsku, v tréninku skončil se třetím nejlepším časem
Filip Salač obsadil v tréninku Moto2 na Velkou cenu Maďarska třetí místo a s přehledem si zajistil start přímo v druhé části sobotní kvalifikace. Český jezdec týmu OnlyFans American Racing zaostal o...
Emily v paddocku. Netflix natáčí svůj seriálový hit přímo na Velké ceně Monaka
Na kamery Netflixu jsou v paddocku formule 1 dávno zvyklí díky dokumentární sérii F1: Touha po vítězství. Tentokrát ale do zákulisí královny motorsportu dorazil jiný štáb. Místo dramat kolem...
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Po dvou letech v zámoří se vrací k libereckým hokejistům útočník Rychlovský
K hokejistům Liberce se po dvou letech vrací čtyřiadvacetiletý útočník Jakub Rychlovský. Uplynulé dvě sezony strávil nejlepší extraligový střelec ročníku 2023/24 v zámoří, kde měl jako nedraftovaný...
Udrží se Jihlava ve druhé lize? Klub vyhlíží verdikt asociace s optimismem
Pátek byl dnem, kdy padlo definitivní rozhodnutí o nejbližší budoucnosti FC Vysočina. Jihlavský tým sice na konci sezony obsadil ve druholigové tabulce sestupovou patnáctou příčku, ovšem do...