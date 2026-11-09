Na 21. červen 2024 Riedi nikdy nezapomene. „Ten den se můj život navždy změnil. Dostal jsem se do bodu, kdy jsem se pokusil vzít si život. Nechci zacházet do důvodů ani podrobností, ale chci o tom mluvit, protože duševní zdraví si zaslouží mnohem větší pozornost,“ napsal.
Riedi přiznal, že dlouhodobě trpěl úzkostmi a panickými atakami. „Sváděl jsem vnitřní boj, kterého si většina lidí v mém okolí vůbec nevšimla. Díky té nejlepší odborné pomoci, jakou jsem si mohl přát, podpoře svých nejbližších a spoustě práce na sobě samém jsem ale postupně našel cestu zpátky,“ uvedl.
Dnes je podle svých slov šťastný, těší se na budoucnost. Sebevražedné myšlenky jsou minulostí. Prožitá zkušenost však zásadně změnila jeho životní priority.
„Naučil jsem se, že vítězství a úspěchy nemají velký význam, pokud člověk není sám se sebou smířený. Moje zdraví, moje štěstí a můj život jsou vždy na prvním místě,“ zdůraznil.
O svých psychických problémech se rozhodl promluvit veřejně, aby ostatní povzbudil k vyhledání pomoci. „Pokud si díky němu byť jen jediný člověk uvědomí, že na své problémy není sám, pak to má smysl. Pokud procházíte těžkým obdobím, promluvte si prosím s někým. Obraťte se na své nejbližší. Vyhledejte odbornou pomoc. Požádat o pomoc není žádná ostuda,“ vzkázal.
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Riedimu aktuálně patří 245. místo světového žebříčku. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl na loňském US Open, kde se překvapivě probojoval až do osmifinále.
Švýcar, který tehdy figuroval až v páté stovce žebříčku, prošel kvalifikací a ve druhém kole grandslamového turnaje senzačně vyřadil nasazeného Argentince Franciska Cerúndola, přestože prohrával už 0:2 na sety. Jeho tažení nakonec zastavil až Australan Alex de Minaur.
Riediho však dlouhodobě brzdí zdravotní problémy. Kvůli opakovaným zraněním musel už několikrát přerušit kariéru. Naposledy ho vyřadilo zranění levého zápěstí, které utrpěl v červnu a kvůli němuž musel podstoupit operaci.