Rozchod oznámila Štěpánka prostřednictvím emotivního příspěvku na Instagramu. „Rozpadl se mi svět. Rozpadl se mi svět ve chvíli, kdy jsem zjistila, že člověk, se kterým jsem chtěla umřít, není láskou mého života,“ svěřila se influencerka sledujícím.
Dvojice svůj vztah veřejně oznámila v roce 2023 a o rok později se vzala. Pravidelně zveřejňovaly společné příspěvky na sociálních sítích. Letos na jaře pak Štěpánka podporovala Betty při její účasti v Survivoru.
Influencerka na společně strávené období vzpomíná s láskou. „První 3 roky byly ty nejkrásnější roky mého života, zažila jsem tu nejkrásnější a nejčistší lásku,“ napsala.
Přestože se jejich cesty nyní rozcházejí, obě k sobě podle Štěpánky nadále přistupují s respektem. „Život nám napsal příběh trochu jinak, než jsme si vysnily, a naše cesty se rozchází. V dobrým. Po tom, co jsme obě pochopily, že pro sebe zkrátka nejsme stvořené,“ vysvětlila.
Na závěr požádaly veřejnost o soukromí. Přestože prý měly čas se s koncem vztahu postupně vyrovnávat, rozchod pro ně zůstává bolestivý. „Prosíme, dejte nám prostor a zkuste respektovat naše emoce,“ vzkázaly ve společném vyjádření sledujícím.
Alžběta Levínská je českou basketbalovou reprezentantkou. Vedle klasického basketbalu, v němž působila v nejvyšší domácí soutěži v dresu Slovanky, se věnuje také basketbalu 3x3. V této disciplíně je juniorskou vicemistryní světa z roku 2017, poté reprezentovala Česko na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires v roce 2018 a na Evropských hrách v Minsku o rok později. V roce 2023 obsadila s českým týmem šesté místo na Evropských hrách v Krakově.